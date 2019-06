Servizio civile regionale, ultimi giorni prima della scadenza del bando

LUCCA – Ultimi giorni per presentare la domanda per fare il servizio civile regionale toscano. Scade il 7 giugno alle 14 il bando rivolto ai giovani dai 18 a 29 anni. Sono 62 posti i posti in provincia di Lucca nei progetti promossi e coordinati dal Centro Nazionale per il Volontariato in 21 organismi, 7 pubblici e 14 privati. Con questi progetti viene offerta ai giovani la possibilità di vivere un’esperienza di 12 mesi a fianco di operatori specializzati (professionali o volontari) in servizi sociali e non, rivolti sia alla persona sia al territorio con la corresponsione direttamente dalla Regione Toscana di un assegno mensile di natura non retributiva pari a 433,80 euro.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line -accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC-tramite la carta sanitaria elettronica e seguendo le apposite istruzioni. Può essere presentata domanda solo per un progetto tra quelli indicati, pena l’esclusione da tutti quelli per i quali si è fatto domanda. Per tutti coloro che ne hanno necessità il Cnv offre assistenza a aiuto nella procedura di presentazione della domanda.

Le selezioni dei giovani che hanno presentato domanda saranno effettuate direttamente dall’ente titolare del progetto, che stabilirà tempi e modalità di selezione, dandone comunicazione ai candidati. La durata del servizio civile regionale è pari a 12 mesi.

Domani, giovedì 6 giugno dalle 10 alle 11, si svolgerà l’ultimo incontro informativo organizzato dal Cnv e aperto a tutti nella sede di via Catalani 158. Tutte le informazioni e i requisiti per l’ammissione sono reperibili sul sito del Centro Nazionale per il Volontariato.