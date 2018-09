Servizio Civile: la Cna mette a disposizione dei posti a Viareggio

VIAREGGIO – Educazione e promozione culturale: sono questi i due ambiti nei quali saranno impiegati i 165 volontari del Servizio Civile Nazionale. I progetti, presentati da CNA Impresasensibile ONLUS, sono infatti stati approvati e il bando è pronto. Unico requisito per aderire: avere tra i 18 e i 28 anni. Nello specifico saranno quattro i progetti in ambito di educazione ai diritti del cittadino, dedicati a immigrati e anziani, e uno che riguarderà gli interventi di animazione nel territorio. I 165 volontari avranno l’opportunità di fare un’esperienza di grande valore sotto il profilo umano e formativo, che permetterà loro di dare un prezioso contributo per aiutare le fasce più deboli della società attraverso la cittadinanza attiva.

Alle sedi CNA Impresasensibile Onlus della provincia di LUCCA è stato assegnato un posto per la sede di Viareggio. Chi vorrà fare domanda per partecipare al progetto “generazioni in cammino” dovrà inviare la domanda di partecipazione mediante consegna a mano. La consegna a mano può avvenire direttamente presso la sede di Viareggio, Via Largo Risorgimento n. 9 (tel. 0584 439011 – dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17. Il venerdì dalle 9 alle 13).

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da scegliere tra i progetti inseriti nel bando. La presentazione di più domande comporta l’esclusione a tutti i progetti. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata alle ore 18 del 28 Settembre 2018. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Stephano Tesi al n. 3290189743.