Servizio Civile: all’Uici sono a disposizione 4 posti

LUCCA – L’UICI (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti) di Lucca fa presente che, dopo la pubblicazione dei bandi nazionali “Giovani 2018”, sono disponibili presso l’associazione quattro posti per il servizio civile. Possono partecipare alla selezione, per prendere parte a questo progetto dal titolo “Il mondo visto insieme: i tuoi occhi nei miei, i miei nei tuoi”, i giovani tra i 18 e i 28 anni.

Il servizio civile nazionale dura 12 mesi per 30 ore la settimana e ai volontari è riconosciuto un compenso di 433,80 euro al mese.

Le domande possono essere presentate alla sede UICI, in via Lorenzo Nottolini 119/c, San Concordio, Lucca o via email ( uiclu@nulluiciechi.it ) entro il 28 settembre.

Per tutte le informazioni e la modulistica necessaria, è possibile contattare la nostra segreteria allo 0583 56799.