Servizio civile: al via i colloqui per i posti al Comune di Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – E’ stato pubblicato, nella sezione Informagiovani del sito del Comune www.comune.fortedeimarmi.lu.it l’elenco degli ammessi e il calendario dei colloqui per la selezione dei volontari in servizio civile che hanno fatto domanda per il progetto presentato dall’Amministrazione comunale di Forte dei Marmi, “Cultura e turismo a Forte dei Marmi 2019”.

I colloqui si svolgeranno martedì 12 novembre a partire dalle ore 9.00, presso la Sala Giunta del Comune di Forte dei Marmi, Piazza Dante 1 – Forte dei Marmi

I posti disponibili per il progetto “CULTURA E TURISMO A FORTE DEI MARMI 2019” sono 6: 4 presso la Biblioteca comunale, 1 presso l’Ufficio Cultura e 1 presso l’Ufficio Informazioni turistiche del Comune di Forte dei Marmi. Il servizio ha durata annuale e prevede per i volontari un contributo di 433.80€ mensili per un impegno di 25 ore settimanali.