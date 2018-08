Servizio civile: a Capannori ci sono 29 posti nelle scuole e nelle biblioteche

CAPANNORI – Anche a Capannori i giovani di età compresa fra 18 e 28 anni possono compiere l’esperienza di diventare operatori volontari del servizio civile universale. Sono 29 i posti disponibili nelle scuole e nelle biblioteche del territorio grazie al bando 2018 promosso dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) in collaborazione con il Comune e gli istituti comprensivi del territorio. Per candidarsi è necessario compilare e inviare la domanda al Cnv entro il 28 settembre 2018 seguendo le indicazioni riportate sul sito www.centrovolontariato.net.

I 29 posti per volontari sono suddivisi in due progetti. Il primo si intitola “La scuola che vorrei” e riguarda attività di tutoraggio scolastico. Saranno svolte attività di supporto – quali studio individuale, laboratoriali e ludico ricreative – agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei quattro istituti comprensivi. I volontari inoltre affiancheranno i docenti in servizio e collaboreranno con loro nella realizzazione di iniziative di ricerca e documentazione e nell’accompagnamento di alunni disabili nel loro percorso scolastico favorendone l’integrazione con la classe e con l’intero plesso. I posti disponibili a Capannori sono 26.

Tre posti sono invece disponibili per il progetto “Legger-mente”. Alla biblioteca “Ungaretti” presso il polo culturale Artémisia di Tassignano e alla biblioteca “Mario Tobino” di Camigliano i volontari affiancheranno gli operatori nella valorizzazione degli spazi e nel miglioramento qualitativo del servizio di catalogazione e prestito e revisione del materiale.

Il servizio civile universale ha la durata di 12 mesi e richiede un impegno di 30 ore settimanali. Ai giovani viene offerto un assegno mensile di 433,80 euro.

Per informazioni: Cnv, tel 0583/419500, www.centrovolontariato.net