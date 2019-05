Servizio civile: 2 posti in Provincia con il servizio Start me up

LUCCA – Sono 2 i posti per altrettanti giovani del territorio messi a disposizione della Provincia di Lucca nell’ambito dell’ultimo bando del Servizio civile regionale 2019-2020 grazie ai progetti presentati nel luglio 2018.

L’Amministrazione provinciale, infatti, grazie al progetto “Start me up” darà la possibilità a 2 giovani interessati (di età compresa tra i 18 e i 29 anni) di partecipare alle attività provinciali che potranno fare un’esperienza a Palazzo Ducale nel settore “Educazione alla pace e alla promozione dei diritti umani, nonché educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità”.

La Provincia di Lucca attua con il CNV (Centro Nazionale Volontariato) di Lucca progetti di Servizio civile, accogliendo giovani volontari nei propri uffici, con l’obiettivo di promuovere il protagonismo giovanile e offrire la partecipazione a percorsi progettuali su tematiche di interesse sociale e giovanile, con lo scopo di dare ai giovani da un lato più consapevolezza del contesto in cui vivono e dei fenomeni che lo caratterizzano e, dall’altro, un’opportunità per migliorare la conoscenza di se stessi e delle proprie potenzialità, acquisendo nuove competenze o consolidandole, per spenderle nel loro futuro, sia lavorativo che di studio.

Anche questo nuovo bando presentato alla Regione Toscana dal CNV di Lucca, ha avuto un esito molto soddisfacente con 16 progetti approvati e 62 posti a disposizione per i volontari.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per le ore 14.00 di venerdì 7 giugno 2019. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC seguendo le apposite istruzioni, dove si potranno consultare anche i requisiti richiesti. Può essere presentata domanda solo per un progetto tra quelli indicati, pena l’esclusione da tutti i progetti per i quali si è fatto domanda.

La durata del servizio civile regionale è pari a 12 mesi e ai giovani in servizio è corrisposto direttamente dalla Regione Toscana un assegno di natura non retributiva pari a 433,80 euro.

Per ulteriori informazioni relative al Bando e su tutte le opportunità di Servizio civile sul territorio: http://www.centrovolontariato.net/2019/05/servizio-civile-regionale-bando-2019/

Centro Nazionale per il Volontariato – via Catalani 158 – Lucca: tel. 0583-419500; fax. 0583-1809906 www.centrovontariato.it serviziocivile@nullcentrovolontariato.it