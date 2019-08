Servizio Civile, 15 ragazzi in visita ai centri trasfusionali di Lucca e Castelnuovo Garfagnana

LUCCA – Continua la formazione e soprattutto l’esperienza dei 15 giovani selezionati dall’Azienda USL Toscana nord ovest per svolgere i progetti di servizio civile nazionale all’interno dell’ambito territoriale di Lucca.

Nei giorni scorsi sono stati accolti dagli operatori dei Centri Trasfusionali di Castelnuovo Garfagnana e Lucca per un incontro sono finalizzato alla sensibilizzazione alla donazione del sangue e del plasma

I volontari, arrivati nell’aprile scorso, saranno per un anno intero veri e propri attori del sistema sanitario con occupazioni prevalenti nell’ambito dell’accoglienza e dell’accompagnamento all’utenza, soprattutto per le categorie fragili come anziani o disabili, facilitando la fruizione dei percorsi. Prima di essere inseriti hanno effettuato un percorso con 42 ore di formazione generale e 72 ore di formazione specifica relativa alle modalità organizzative e operative della struttura alla quale sono stati assegnati. Come previsto dalle linee guida nazionali avranno anche una formazione mirata in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e privacy.

Il servizio civile nazionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’ utilità sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile. Ha una durata complessiva di 12 mesi durante la quale i giovani sono retribuiti con un assegno mensile pari a 433,80 euro. I progetti presenti dall’Azienda USL Toscana nord ovest prevedono un impegno di 30 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica.

Nel dettaglio i progetti, le sedi e i nominativi dei volontari impegnati nell’area.

Progetto: Percorsi in ospedale…con te è più facile (5 volontari)

Ospedale San Luca Lucca: de Santi Martina, Medaglini Mirka, Riccelli Martina, Aucelli Gabriele William, Pardini Elena.

Progetto: Asl facile: un aiuto in più… (7 volontari)

CS Campo di Marte: Di Stefano Letizia, Petrocchi Emanuele, Giovannetti Giulia, Paolini Lorenzo

Ospedale Castelnuovo Garfagnana: Ferrando Andrea, Tocci Martina, Giannotti Sara

Progetto: Chi ben comincia (1 volontario)

CS Campo di Marte: Del Ministro Sara

Progetto: Costruiamo un ponte (2 volontari)

Ospedale San Luca Lucca: Baielli Sara

Ospedale Castelnuovo Garfagnana: Motroni Fiorenzo