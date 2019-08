Servizi educativi per la prima infanzia: novità a Massarosa per ridurre le liste di attesa

MASSAROSA – L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Programma Operativo Regionale obiettivo “ICO” FSE 2014/2020 – Attività B.2.1.2.A finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2019/2020, propone di stipulare una convenzione con le strutture private accreditate per cedere posti bambino per l’anno educativo 2019/2020. L’obiettivo è quello di ridurre, se non eliminare, le liste di attesa degli iscritti ai Nidi d’Infanzia comunali. Si rende noto che il presente avviso si avvale delle risorse disponibili sul POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A e che rientra nell’ambito del progetto Giovani Sì.Il presente avviso è destinato ai titolari/gestori di Servizi per la prima infanzia privati/accreditati che hanno sede sul territorio di Massarosa e della zona Versilia alla data di scadenza del Bando scaricabile sul sito dell’Ente alla pagina Aree tematiche-Istruzione- POR Obiettivo “ICO” FSE 2014/2020 Regione Toscana

L’avviso per la manifestazione di interesse è destinato ai titolari/gestori di Servizi per la prima infanzia privati/accreditati che hanno sede sul territorio di Massarosa e della zona Versilia alla data di scadenza del presente Bando.

I Soggetti interessati devono far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Massarosa, tramite consegna a mano oppure via Pec all’indirizzo comune.massarosa@nullpostacert.toscana.it, la propria manifestazione di interesse, utilizzando il modulo come da “Allegato A/1”, sottoscritta dal legale Rappresentante, entro le ore 13,00 di sabato 31 agosto 2019. La richiesta dovrà riportare nell’oggetto il nominativo del mittente e la dicitura “Manifestazione diinteresse per partecipazione al progetto regionale di sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2019/2020”