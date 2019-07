Servizi comunali: Ufficio Anagrafe chiuso al pubblico il 24 luglio

SERAVEZZA – Il Comune di Seravezza entra nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), sistema integrato che consente agli enti pubblici di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche. Una banca dati nazionale che, allineando i dati toponomastici, permette fra l’altro di concretizzare l’Anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, strumento necessario a completare la riforma del Catasto. La data fissata per l’ingresso di Seravezza in ANPR è mercoledì 24 luglio. Quel giorno, e per tutta la durata delle operazioni tecniche, i sistemi dei servizi demografici comunali non potranno svolgere alcuna pratica né operare per il rilascio di certificati o documenti. Il sindaco ha pertanto disposto per la giornata del 24 luglio la chiusura dello sportello al pubblico.