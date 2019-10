Serie B femminile, Le Mura Spring vincono una difficile partita

LUCCA – Le Mura Spring Lucca – Costone Siena Siena 50-43 (18-12; 26-20; 38-34)

Le Mura Spring Lucca: Cibeca, Nottolini, Tessaro 14, Viale 18, Menchetti 4, Morettini 3, Mbeng 4, Cecchi 15, Conti, Ragghianti n.e., Masini 2, Michelotti. All.: Giannelli

Costone Siena: Corti 2, Sardelli 2, Poletti 5, Renzoni n.e., Ginanneschi, Bianconi 7, Dragone n.e., Dragoni 14, Nanni n.e., Pierucci 12, Bonaccini 11, Sabia. All.: Fattorini

Arbitri: Panelli di Montecatini e Parigi di Firenze.

Buona prestazione delle Senior Spring che vincono una difficile partita contro un Costone Siena ben organizzato, molto fisico ed aggressivo.

Palla a due e Tessaro e Cecchi confezionano in due minuti un parziale di 11-0. Siena stenta a rispondere, affidandosi ai liberi di Dragoni (11-2). Ancora Cecchi e Dragoni da sotto portano sul 13-4. Ai liberi di Viale risponde nel finale la tripla di Poletti con la prima sirena che ferma il risultato sul 15-9.

Secondo quarto che si apre con la realizzazione di Viale, Sardelli e Pierucci riavvicinano sul 17-13. Ancora Viale con due sottoplancia ed un libero lancia le Spring sul +9 (22-13). Sardelli e Poletti ricuciono nel finale, si va all’intervallo lungo sul 24-20.

Partono forte le Spring al rientro dagli spogliatoi, piazzando un parziale di 12-0 con Tessaro, Cecchi e Menchetti (36-20). Controparziale di Siena (4-17) in particolare con i 10 pt di una scatenata Bonaccini, che si porta al minimo svantaggio (40-37). Nel finale i liberi di Viale, Tessaro e la bomba di Morettini permettono alle Spring di prendere fiato (45-37).

Partenza lenta dell’ultimo quarto, scuote la retina Viale su assist di Mbeng dopo 2 minuti. Partita comunque in controllo Spring che si riportano sul +13 con Cecchi (55-42). Siena non molla, con la tripla di Bianconi e Pierucci ricuce sul 55-47. Si entra nell’ultimo minuto sul 58-53, Menchetti chiude definitivamente sul 60-53.

“Sono molto contento per la vittoria – commenta coach Giannelli – soprattutto per le ragazze. Era importante avere subito una reazione alla partita di sabato scorso e direi che l’abbiamo avuta. Certo manchiamo molto in continuità di gioco, ma ci stiamo certamente provando…”

Prossimo impegno infrasettimanale mercoledì 23 ottobre ore 20.00 alla palestra Affrico contro PFF Firenze.