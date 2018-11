Seravezza, scuole Frediani, Baccelli: “Chiediamo sostegno regionale per garantire sicurezza”

SERAVEZZA – “È importante che la Regione tuteli e supporti il comune di Seravezza nel mantenere in piena sicurezza le scuole Frediani. Per questo abbiamo condiviso e poi approvato con il gruppo Sì Toscana in IV commissione una mozione che prende atto della partecipazione del comune alla graduatoria regionale per i mutui Bei in posizione non utile a avere finanziamento per l’annualità 2018 ma anche la partecipazione a un bando della Fondazione Cassa di risparmio per avere risorse da destinare alla progettazione della scuola e invitiamo la Giunta a ricercare soluzioni alternative in modo da dare un sostegno concreto a questo comune per questa grave e difficoltosa esigenza”.

Così Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente commissione Infrastrutture e trasporti, in merito alla mozione sulle scuole Frediani di Seravezza approvata oggi.