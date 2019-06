Seravezza Scultura: a Palazzo Rossetti in mostra le sculture di Luigi Mormorelli

SERAVEZZA – Per il terzo ciclo di Seravezza Scultura si inaugura sabato 22 giugno a Palazzo Rossetti di Seravezza la mostra “Mormorelli – primo periodo, gli anni Sessanta e Settanta”. L’esposizione presenta una selezione di sculture facenti parte della donazione disposta dalla famiglia Mormorelli a favore della Fondazione Terre Medicee. Il vernissage è per le ore 18:30. Interverranno gli eredi dell’artista e le autorità cittadine.

In esposizione le opere che Mormorelli realizzò nella prima fase della sua brillante carriera artistica, quella che coincise con l’avvio della sua collaborazione con i laboratori artigianali della Versilia. In tutto diciannove sculture in marmo, bronzo, terracotta dipinta, legno e gesso raccolte nelle quattro sale al primo piano di Palazzo Rossetti, storico edificio di proprietà del Comune di Seravezza e del Parco delle Alpi Apuane oggetto di un importante intervento di restauro tuttora in corso.

Sarà la prima occasione per tornare ad ammirare le opere di Mormorelli a Seravezza dopo la grande mostra che nel 2004 Palazzo Mediceo dedicò agli artisti dell’Henraux e all’irripetibile stagione in cui, grazie a Erminio Cidonio, il marmo si riaffermò nella creazione artistica internazionale. «Mormorelli torna a Seravezza a quindici anni di distanza grazie alla donazione fatta dagli eredi a favore della nostra comunità, a suggello di un legame affettivo e creativo che non si è mai interrotto», scrive il sindaco Riccardo Tarabella nel catalogo che accompagna la mostra. «Un gesto di grande generosità, al quale guardiamo con riconoscenza e che ci spinge a far tutto il possibile affinché l’arte di Luigi Mormorelli continui ad essere conosciuta, condivisa, studiata, ammirata nella nostra Città».

A questa prima esposizione ne seguiranno infatti altre negli anni a venire, ognuna focalizzata su una diversa fase dell’attività artistica di Mormorelli, fino a presentare pressoché l’intero corpo della ricca donazione, costituita non solo da sculture ma anche da dipinti, disegni e documenti.

«A Seravezza ci lega un affetto speciale», racconta Emanuela Bini, vedova di Luigi Mormorelli. «Qui abbiamo scelto di vivere stabilmente a partire dal ‘72 e qui abbiamo coltivato importanti amicizie, non ultime quelle con gli artigiani del marmo, a cominciare da Sem Ghelardini con il quale mio marito condivise per alcuni anni lo studio in via Tre Luci a Pietrasanta. Quella di sabato sarà per noi una giornata bellissima e un’emozione del tutto particolare».

La mostra è promossa dal Comune di Seravezza e dalla Fondazione Terre Medicee nell’ambito del progetto regionale Toscanaincontemporanea 2019. Si potrà visitare fino al 21 luglio dal mercoledì alla domenica dalle 16:00 alle 20:00 ad ingresso libero.