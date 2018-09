Seravezza: i dettagli sugli orari delle lezioni nelle scuole e sui percorsi degli scuolabus

SERAVEZZA – In vista della ripresa dell’anno scolastico l’Ufficio Scuola e l’Istituto Comprensivo rendono noti gli orari provvisori e definitivi delle lezioni e i percorsi indicativi degli scuolabus invitando tutte le famiglie interessate a prendere visione delle informazioni dettagliate sui rispettivi siti web (www.comune.seravezza.lucca.it e www.icseravezza.it). «È tutto predisposto per un’inizio d’anno sereno e produttivo», dice il consigliere delegato alla pubblica istruzione Riccardo Biagi. «L’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per augurare ai ragazzi, alle famiglie, al corpo docente e a tutte il personale un anno scolastico proficuo e ricco di soddisfazioni».

Di seguito gli orari provvisori per i primi giorni e quelli definitivi dal 24 settembre (20 settembre per le medie). Il servizio mensa avrà inizio il 24 settembre sia per le scuole primarie che per le scuole dell’infanzia. Tutti gli alunni che usufruiranno del servizio di trasporto scolastico potranno anticipare l’uscita di cinque minuti.

Scuola media “Enrico Pea” – 17 settembre: classi prime dalle 8:30 alle 11:30; classi seconde e terze dalle 7:50 alle 11:30; 18 e 19 settembre: dalle 7:50 alle 11:30 per tutte le classi; dal 20 settembre: orario completo per tutte le classi dalle 7:50 alle 13:50 (sabato a casa).

Scuole primarie – dal 17 al 21 settembre: Marzocchino, Ripa e Seravezza (quest’ultima momentaneamente presso il plesso scolastico di Ripa) dalle 8:30 alle 12:30; Frasso dalle 8:10 alle 12:10; dal 24 settembre: Marzocchino martedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30, lunedì e mercoledì dalle 8:30 alle 16:30; Ripa dal lunedì al venerdì tempo pieno dalle 8:30 alle 16:30; Seravezza (momentaneamente presso il plesso scolastico di Ripa) martedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30, lunedì e mercoledì dalle 8:30 alle 16:30; Frasso lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:10 alle 12:10, martedì e giovedì dalle 8:10 alle 16:10 (sabato a casa).

Scuole dell’infanzia – 17 settembre: dalle 8:30 alle 10:45; dal 18 al 21 settembre: dalle 8:30 alle 10:45; dal 24 al 28 settembre: dalle 8:30 alle 13:00 per gli alunni che ritornano a casa con lo scuolabus, dalle 8:30 alle 13:30 per i bambini accompagnati dai genitori; dal 1 ottobre: orario regolare con il turno pomeridiano dalle 8:30 alle 16:30 (sabato a casa)

Gli scuolabus in servizio quest’anno saranno complessivamente sette, sulle diverse tratte di collegamento tra le frazioni e i plessi scolastici. Un pulmino collegherà le frazioni della montagna (Basati, Minazzana, Azzano, La Cappella, Fabbiano, Giustagnana) e Seravezza capoluogo con la scuola media “Enrico Pea”, con le scuole elementari di Ripa e Marzocchino e con la materna di Basati. Un secondo mezzo collegherà invece Seravezza, Riomagno, Malbacco, Corvaia, Ripa e Marzocchino con la scuola media “Pea”; le località di Seravezza, Valventosa, Cerreta, Malbacco, Riomagno e Corvaia con la scuola elementare di Ripa; le località di Cerreta, Seravezza, Riomagno Corvaia, Marzocchino e Pozzi con la materna di Seravezza. Il terzo pulmino assicurerà il collegamento fra tutta l’area di Querceta a mare della ferrovia con la media “Enrico Pea”; le zone di Querceta a monte e a mare della ferrovia e Pozzi con la primaria del Frasso; la zona di via Alpi Apuane e Marzocchino con la primaria di Ripa; la zona di Marzocchino, il centro di Querceta, la Madonnina, Pozzi e Ripa con la materna di Marzocchino. Il quarto scuolabus trasporterà gli alunni dal centro di Querceta, la Madonnina, Pozzi e zona di via Biagioni alla media “Enrico Pea”; quelli di Marzocchino, zona via Seravezza – via Biagioni, Pozzi e Borgo dei Terrinchesi alla scuola elementare di Marzocchino; quelli di Marzocchino, zone di via Seravezza e Biagioni, Pozzi, la Madonnina, zone di via Fiumetto, Piave, Cugnia, Frasso, Aurelia e Federigi alla materna Querceta sud. Un quinto pulmino trasporterà gli alunni da Corvaia, Ripa, Pozzi, zone di Querceta a mare della ferrovia alla scuola elementare del Frasso; quelli delle aree Ranocchiaio e Puntone, Querceta centro, la Madonnina e Pozzi alla scuola elementare di Marzocchino. Il sesto pulmino collegherà Cerreta, Zarra, Seravezza e Ripa alla scuola media “Enrico Pea”; Valventosa, Seravezza, Corvaia, Ripa, Monte di Ripa e Borgo dei Terrinchesi alla scuola elementare di Ripa. Il settimo, infine, servirà le zone di via Alpi Apuane e Asilo, Pozzi, Ripa e Marzocchino per la media “Enrico Pea”; le zone di via Seravezza – Baraglino, Pozzi, Ripa e Corvaia per la scuola elementare di Ripa.