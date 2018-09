Seravezza: ’entusiasmo e l’impegno dei bambini sanciscono il successo dell’edizione 2018 di ‘Puliamo il Mondo’

SERAVEZZA – Una mattina ecologica vissuta con grande impegno e tanto entusiasmo. È l’edizione 2018 di “Puliamo il Mondo” a Seravezza, che ha coinvolto oggi gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Marzocchino e Frasso nella pulizia di un tratto del fiume Versilia in via Ciocche. «È stata anche quest’anno una bella festa e un’occasione per veicolare concetti importanti, legati al futuro del mondo in cui viviamo», commenta l’assessore all’ambiente Dino Vené. «A nome dell’Amministrazione Comunale desidero ringraziare in primis le insegnanti e le famiglie che hanno consentito ai bambini di partecipare all’iniziativa, il nostro Ufficio Ecologia per il coordinamento nonché il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ed Ersu per il prezioso supporto logistico e la promozione fatta dell’evento. Ringrazio infine Legambiente, rappresentata sul posto da Giuseppe Tartarini, per il continuo impegno nel portare avanti di anno in anno questa iniziativa di grande valore che parla alla coscienza di tutti noi».