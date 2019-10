Seravezza: da mercoledì 30 ottobre tornano gli incontri del ciclo “Nati per Leggere”

SERAVEZZA – Alla Biblioteca comunale di Seravezza tornano gli incontri del ciclo “Nati per Leggere”, attività di lettura pensate per i bambini fino a cinque anni di età e per i loro genitori. Il primo incontro della nuova stagione si terrà mercoledì 30 ottobre alle ore 17 a cura del Gruppo Lettori Volontari della Versilia. Da novembre a giugno gli appuntamenti avranno cadenza mensile all’interno di un calendario coordinato tra le biblioteche versiliesi aderenti al progetto. La partecipazione alle letture è gratuita per tutti i bambini da 0 a 5 anni e i loro genitori. Per informazioni si può contattare la Biblioteca scrivendo a biblioteca@nullcomune.seravezza.lucca.it o telefonando allo 0584 757770/1 (dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:30).

Le attività di lettura costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per rafforzare la capacità dei genitori di crescere con i loro figli. Leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età è una attività molto coinvolgente che rafforza la relazione adulto-bambino. I pediatri indicano che la lettura insieme durante i primi tre anni di vita è la cosa più importante che i genitori possano fare per preparare il bambino alla scuola. Un bambino che riceve letture quotidiane acquisirà un vocabolario più ricco, avrà più immaginazione, si esprimerà meglio e sarà più curioso di leggere. Ciò gli consentirà una più facile comprensione dei testi scolastici e una minore fatica nello svolgimento dei compiti e dei temi, in tutte le materie.

«Il Comune di Seravezza, tramite i programmi della Biblioteca “Sirio Giannini”, aderisce da tempo alle attività nazionali e locali del progetto “Nati per Leggere” che ha proprio lo scopo di diffondere e promuovere la buona pratica della lettura fra i bambini più piccoli», spiegano l’assessore Giacomo Genovesi e la delegata alle Politiche Giovanili Vanessa Bertonelli.