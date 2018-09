Seravezza: creatività condivisa a Palazzo Rossetti con David Campbell

SERAVEZZA – Incontro con l’artista domani (giovedì 20 settembre) dalle 18:30 in poi a Palazzo Rossetti di Seravezza nell’ambito della mostra “Sharing Creativity. Collaborazione creativa come impulso sociale”. Lo scultore californiano David Campbell dialogherà con il pubblico (in lingua inglese) e proporrà sperimentazioni e momenti di condivisione artistica. La mostra si connota infatti come vero e proprio “contenitore di esperienze” per un pubblico curioso rispetto alle dinamiche creative, pronto a lasciarsi coinvolgere e, a sua volta, stimolare l’artista. La partecipazione è libera e gratuita.

La mostra è allestita negli spazi di Palazzo Rossetti messi a disposizione dal Comune di Seravezza. Oltre che in occasione degli incontri del giovedì, si può visitare il venerdì e il sabato dalle 17:30 alle 22:00. Le visite su appuntamento possono essere prenotate telefonando al numero 389 2805207.