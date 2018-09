Seravezza: connessioni internet più potenti in tutti i plessi scolastici, in Municipio e nel Palazzo Civico di Querceta

SERAVEZZA – Nuovi e più veloci collegamenti internet per tutte le scuole seravezzine. È uno dei principali benefici offerti dall’accordo tra Comune di Seravezza e Vodafone per il potenziamento della connettività di rete. Un contratto unico tra l’ente pubblico e il fornitore di servizi che permetterà anche di razionalizzare la gestione dei collegamenti e ottenere un sensibile risparmio economico rispetto al passato.

Il progetto, parte di una visione strategica d’insieme che punta al rinnovo, alla semplificazione e al miglioramento delle infrastrutture tecnologiche comunali, prevede un investimento di poco inferiore ai 52 mila euro annui.

La sede dell’Istituto Comprensivo sarà dotata di connettività a 30 megabit, i plessi scolastici a 20 megabit (6 megabit per l’asilo di Basati). Beneficeranno del nuovo accordo anche il Municipio e il Palazzo Civico di Querceta – quest’ultimo sede della polizia municipale e della protezione civile – serviti da nuove connessioni rispettivamente a 100 e a 10 megabit. L’infrastruttura andrà gradualmente a regime completandosi entro metà febbraio 2019.

«Lo scorso anno, prima e dopo il lancio del nuovo sito web del Comune, abbiamo realizzato numerosi interventi per l’ammodernamento della rete internet nelle sedi comunali e per una migliore funzionalità dei centralini e delle piattaforme web – spiega il consigliere delegato all’innovazione tecnologica Lorenzo Gabrielli -. Adesso è la volta della connettività, determinante per la gestione in cloud delle attività informatiche comunali e per un salto di qualità del lavoro nelle scuole, senza dimenticare l’importanza strategica che i collegamenti rivestono anche in ambito di sicurezza e di protezione civile. Il lavoro prosegue secondo i piani stabiliti grazie al pieno supporto offerto dalla dirigente del settore affari demografici e pubblica istruzione e dai tecnici del servizio informatico comunale che ringrazio per quanto fatto fino ad oggi».

«Con i nuovi collegamenti internet le nostre scuole fanno un ulteriore salto di qualità -aggiunge il consigliere delegato alla pubblica istruzione Riccardo Biagi -. Proprio mercoledì scorso, nella riunione del Consiglio d’Istituto, il dirigente scolastico e le insegnanti ci hanno rappresentato la necessità e l’importanza di poter disporre di migliori connessioni, necessarie sia per la gestione della didattica sia per la piena implementazione di nuovi strumenti come il registro elettronico. Nella stessa occasione abbiamo constatato con piacere la testimonianza di alcuni genitori che hanno elogiato gli insegnanti per il loro lavoro. Qualità dell’insegnamento e migliori tecnologie, unitamente al tema fondamentale della sicurezza, sul quale stiamo lavorando con impegno e senso di responsabilità, per una scuola all’altezza delle aspettative delle famiglie e al passo con i tempi».