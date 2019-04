Seravezza all’avanguardia nell’efficientamento energetico degli edifici pubblici

SERAVEZZA – Se n’è avuta conferma nei giorni scorsi a Firenze in occasione dell’incontro promosso dalla Regione Toscana per fare il punto della situazione sulla prima tranche di finanziamenti concessi attingendo ai fondi comunitari POR FESR 2014-2020. Seravezza è stata portata ad esempio per l’efficientamento della scuola media “Enrico Pea”, con un investimento previsto di 1,5 milioni di euro. Il direttore del CET, la centrale di committenza regionale che coordina gli interventi, ha illustrato in dettaglio il progetto della “Pea” enunciando alla platea – presente fra gli altri anche il responsabile dell’ufficio tecnico comunale ingegner Roberto Orsini – il complesso delle opere previste, il dettaglio dei costi, i benefici e il risparmio che ne conseguirà per le casse del Comune.

«È emerso in tal modo tutto il valore della scelta strategica compiuta dall’Amministrazione Comunale, che non si è limitata a prevedere un miglioramento del comfort climatico degli edifici, ma ha voluto puntare a una maggiore efficienza dei sistemi tecnologici, generando in tal modo benefici anche sotto il profilo economico ed ambientale», commenta l’assessore al patrimonio Giuliano Bartelletti. «Voglio ricordare che l’intero pacchetto di opere vale per Seravezza 3,5 milioni di investimento, interessando non solo la “Pea” (1,5 milioni), ma anche la scuola primaria “Calvino” di Ripa (664 mila euro) e il Municipio (1,275 milioni). La Regione Toscana ci assiste con un contributo complessivo a fondo perduto di poco inferiore al milione e mezzo di euro. Altre risorse proverranno dal conto termico nazionale 2.0. I risparmi che avremo sulle bollette energetiche completeranno il quadro economico che sostiene l’intera operazione. Nell’arco di venti anni l’investimento si ripagherà da sé».