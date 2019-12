Seravezza aderisce al Comitato del Distretto Apuo-Versiliese

SERAVEZZA – Seravezza ha aderito al Comitato del Distretto lapideo Apuo-Versiliese, organo consultivo introdotto dalla recente legge regionale sulle cave che esprime e tutela gli interessi dei Comuni, delle Camere di Commercio e delle parti economiche e sociali. La comunità seravezzina sarà rappresentata dal sindaco Riccardo Tarabella o, in sua assenza, dal vicesindaco e assessore all’urbanistica Valentina Salvatori. L’adesione del Comune è stata formalizzata dalla Giunta municipale nella seduta del 9 dicembre scorso. La riunione di insediamento del Comitato si terrà entro il mese di gennaio per la nomina del Presidente, che resterà in carica per i prossimi tre anni. I Comuni rappresentati nel Distretto, con Seravezza, sono quelli di Carrara, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Massa, Minucciano, Montignoso, Pietrasanta, Stazzema e Vagli di Sotto.

La legge sulle cave approvata l’agosto scorso dalla Regione Toscana affida al Comitato il compito di “rappresentare le problematiche ambientali, sociali e produttive del distretto e di elaborare proposte d’intervento per la promozione della filiera produttiva locale, per la valorizzazione del materiale da estrazione, per la promozione di interventi a favore della sostenibilità delle attività di estrazione”. Contributi di cui la Regione terrà conto nei propri atti di programmazione, sostenendo ad esempio progetti finalizzati alla tracciabilità e alla marcatura dei prodotti derivanti dai materiali da estrazione, promuovendo le esperienze di etichette e marchi locali che valorizzino le produzioni tipiche e l’identità del prodotto anche attraverso l’aumento del livello di trasparenza, tracciabilità e capacità di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei cittadini. Il Distretto Apuo-Versiliese contribuirà anche a definire eventuali accordi di programma tra Regione, Comuni e imprese con il fine di attuare interventi per lo sviluppo delle filiere produttive connesse ai materiali di estrazione.

«Abbiamo considerato opportuno e importante aderire al Comitato del Distretto Apuo-versiliese», spiega Valentina Salvatori «per rappresentare le problematiche ambientali, sociali e produttive del Comune di Seravezza all’interno del contesto produttivo lapideo locale, nonché allo scopo di partecipare in modo diretto all’elaborazione di proposte d’intervento per la promozione della filiera produttiva locale, per la valorizzazione del materiale da estrazione, per la promozione di interventi a favore della sostenibilità delle attività di estrazione da sottoporre all’esame della Regione».