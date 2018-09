Seravezza: a settembre con David Campbell Palazzo Rossetti si fa contenitore di esperienze creative condivise

SERAVEZZA – Esposizione d’arte? Esperimento sociale di creatività condivisa? Viaggio nella tradizione scultorea (e non solo) della Versilia? Sguardo privilegiato dietro le quinte del lavoro di un artista? È tutto questo, e ancora qualcosa in più, la rassegna “Sharing Creativity. Collaborazione creativa come impulso sociale” che lo scultore californiano David Campbell presenta da domani e per tutto il mese di settembre a Palazzo Rossetti, in piazza Carducci a Seravezza. Non una semplice esposizione di opere d’arte – sculture in marmo, bronzo, terracotta, disegni, dipinti – ma un vero e proprio “contenitore di esperienze” per un pubblico curioso rispetto alle dinamiche creative, pronto a lasciarsi coinvolgere e, a sua volta, a stimolare l’artista a percorrere strade nuove e diverse. «Più che presentare le mie creazioni», dice l’artista «pongo un quesito: cosa avviene quando più persone collaborano alla creazione di un’opera? Non pretendo di dare una risposta ma piuttosto di stimolarla e di farla scaturire dall’incontro-confronto con coloro che vorranno partecipare a questo esperimento, un tavolo aperto ai cittadini e alle loro idee e proposte».

Arte come pratica sociale di incontro e collaborazione, dunque: un tema che attraversa tutta la carriera di David Campbell, in Versilia dal 1982, artista votato da sempre e con grande naturalezza all’incontro, specialmente con i bambini e con le persone con disagio. Un fil rouge che lega l’esperienza di queste settimane a Palazzo Rossetti con l’entusiastica adesione di Campbell alle iniziative di Cibart – sinceramente attratto dal legame tra arte e cibo –, ma soprattutto alla mostra che nel 1986 l’artista tenne a Palazzo Mediceo presentando non solo i risultati ma anche tutto il divenire, il dietro le quinte, dei due anni trascorsi alle cave del Monte Altissimo, a diretto contatto con la materia e con la vita pulsante della montagna.

Gli spazi al primo piano di Palazzo Rossetti, ancora in attesa di un pieno restauro, sono stati messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale per l’originalità e il carattere sperimentale dell’evento di Campbell, nel quale potrà capitare di volta in volta, e un po’ a sorpresa, di trovarsi a fianco dell’artista nella creazione di un’opera, seguirlo nelle sue riflessioni in lingua inglese, ascoltare le testimonianze di un grande artigiano (Sauro Lorenzoni, sue alcune delle opere esposte) che è stato a fianco dei grandi scultori attivi in Versilia negli ultimi decenni e, perché no, scoprire gustosi paralleli tra l’arte di lavorare il marmo e l’arte di cucinare, con un allettante coinvolgimento delle attività di ristorazione locali. «Seravezza è un piccolo paese in cui queste cose sono ancora possibili e in cui l’arte può ancora manifestarsi al di fuori della tipica dinamica espositiva – l’artista presenta il suo messaggio, il pubblico lo riceve –, coinvolgendo il visitatore nel percorso creativo, nell’ispirazione e nell’esperienza di dar vita a un’opera», dice Campbell.

La mostra, a ingresso libero, sarà aperta ogni giovedì dalle 18:30 alle 19:30 per gli incontri in lingua inglese con l’artista e il venerdì e sabato dalle 17:30 alle 22:00. Visite su appuntamento possono essere prenotate telefonando al numero 389 2805207. Intorno alla metà del mese si terrà un’informale inaugurazione.