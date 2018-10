Serata all’Arancio per parlare del traffico nel quartiere: la soddisfazione dell’assessore Marchini

LUCCA – Una serata costruttiva di partecipazione, di domande e di risposte sui problemi del traffico e sulle prospettive per migliorare la situazione attuando interventi a basso costo ma di impatto rilevante per rendere più vivibile il quartiere dell’Arancio. È questo il bilancio dell’assemblea di ieri (mercoledì 11 ottobre) presso la sede Anfass di via Fiorentini che ha visto dalle 21 a mezzanotte la partecipazione interessata e attiva di una trentina di persone.

“Sono molto soddisfatto della serata – dichiara l’assessore al traffico Celestino Marchini – fra le proposte dell’amministrazione che ho presentato è per me particolarmente importante quella che prevede il collegamento fra la rotonda della viabilità per l’Ospedale e la via di Tiglio alla cui intersezione dovrà essere realizzato una sistema a rotatoria. I residenti dell’Arancio hanno inoltre apprezzato i sensi unici che abbiamo attuato che consentono una riduzione sensibile del traffico e migliore organizzazione dello stesso. Molti consensi sono stati espressi anche dalla proposta divisione in due corsie di via dei Pubblici Macelli per consentire la suddivisione del traffico fra chi va verso Lucca e chi va a San Concordio o Mugnano”.