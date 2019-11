Senza patente non si ferma all’alt seminando il panico nella frazione di Spianate

ALTOPASCIO – Non si fermano all’alt della Polizia Municipale di Altopascio e si danno alla fuga. È successo in via della Cerbaie, nei pressi del casello autostradale, nel primo pomeriggio di sabato scorso, quando due uomini, a bordo di una Volkswagen, si sono lanciate in una folle fuga, inseguiti dalla pattuglia della Municipale. Entrambi sono stati poi raggiunti e fermati e il conducente è stato denunciato a piede libero per essersi messo alla guida senza aver conseguito la patente (reato reiterato) e per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Oltre a questo, inoltre, il guidatore dovrà pagare le sanzioni amministrative previste.

“Stavamo effettuando un classico controllo su strada, abbiamo dato l’alt alla Volkswagen che stava transitando e il conducente ci ha prima evitato e poi ha accelerato dandosi alla fuga – spiega il comandante della Polizia Municipale, Italo Pellegrini -. È scattato subito l’inseguimento in una corsa anche pericolosa: il conducente, infatti, per evitare di essere raggiunto ha fatto una serie di manovre pericolose, zigzagando tra le auto e sorpassando veicoli in condizioni di precaria visibilità, mettendo anche a repentaglio l’incolumità delle persone soprattutto nei centri abitati di Fabbri e di Spianate. Siamo poi riusciti a bloccare l’auto: all’interno c’erano due ventenni, uno italiano e uno albanese, entrambi non residenti ad Altopascio ed entrambi con precedenti penali”.

Continuano intanto i controlli sul territorio da parte degli agenti della Polizia Municipale, impegnati quotidianamente nel pattugliamento su strada, nel centro e nelle frazioni, con l’obiettivo, indicato dall’amministrazione comunale, di garantire la sicurezza della circolazione stradale e dei cittadini in genere.