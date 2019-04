Sei corsi mascherati per il Carnevale di Viareggio 2020 e tante altre novità

VIAREGGIO – Saranno sei i Corsi Mascherati del Carnevale di Viareggio 2020 in programma dal 1 al 25 febbraio. Novità assoluta: la sfilata notturna di giovedì 20 febbraio, per festeggiare il Giovedì Grasso. E’ questo il nuovo calendario del 147esimo anno del Carnevale di Viareggio, illustrato ieri mattina dalla Fondazione ai rappresentanti delle categorie economiche, nella riunione svoltasi presso le sale del Grand Hotel Royal.

IL NUOVO CALENDARIO DEI CORSI MASCHERATI 2020

Il Carnevale di Viareggio 2020 inizierà sabato 1 febbraio con la cerimonia di inaugurazione, l’alzabandiera e il primo Corso Mascherato. I carri allegorici torneranno a sfilare sui Viali a Mare domenica 9, sabato 15, giovedì 20, domenica 23 e martedì 25 febbraio per il gran finale con la proclamazione dei vincitori e lo spettacolo pirotecnico di chiusura. Un crescendo di eventi, che da Giovedì Grasso e Martedì Grasso creeranno una sorta di “settimana” del Carnevale.

“Per la prima volta un Corso Mascherato viene programmato il Giovedì Grasso – ha spiegato la presidente della Fondazione Maria Lina Marcucci –. Una scelta che arricchisce il programma dei festeggiamenti e che vedrà concentrarsi in pochi giorni un intenso calendario di eventi, tra manifestazioni, Corsi Mascherati e serate al CarnevalDarsena, che potrà essere di forte attrazione turistica per un lungo week-end in città”.

La prossima settimana partirà, proprio da Viareggio, la campagna di promozione delle sei date con la nuova cartellonistica che sarà affissa nei punti strategici della città.

LA PROMOZIONE ALL’ESTERO

Nel corso dell’incontro la presidente della Fondazione ha illustrato i risultati delle iniziative di promozione sui media nazionali e all’estero, che hanno visto il Carnevale protagonista negli Stati Uniti, in Cina, Messico, Argentina e in Europa: a Bruxelles, Cannes e Nizza.

Sono state concordate con le categorie le nuove iniziative di promozione e internazionalizzazione verso i mercati target del Carnevale di Viareggio. Particolarmente interessanti sono stati ritenuti alcuni appuntamenti proposti da Toscana Promozione per l’estate e per l’autunno.

In via di definizione il calendario di eventi estivi in Cittadella, con serate dedicate ai giovani ed appuntamenti per le famiglie, in giugno, luglio e agosto. La serata spettacolo di presentazione dei bozzetti delle opere allegoriche che parteciperanno al Carnevale 2020 si svolgerà a fine agosto.