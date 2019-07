Segromigno in Monte: lunedì 29 luglio l’inaugurazione del parco giochi riqualificato

CAPANNORI – L’amministrazione comunale ha riqualificato il parco giochi di Segromigno in Monte, in piazzale Lazzareschi, che sarà inaugurato lunedì 29 luglio, alle ore 21, alla presenza del sindaco Luca Menesini.

Vari gli interventi realizzati per rendere l’area più bella e più sicura.

L’arena preesistente in cemento armato è stata ricoperta con gomma colata colorata antitrauma per garantire la sicurezza dei bambini ed è stata dotata di nuovi giochi: due tappeti elastici e un gioco con una rete per arrampicarsi. Giochi che si aggiungono alle due altalene esistenti.

Riqualificata anche la passerella per la quale è stata realizzata una nuova pavimentazione in gomma colata (prima era in doghe in legno) e l’area sottostante, anch’essa ricoperta con gomma colata colorata, che con la presenza di sagome di pesci va a raffigurare un laghetto.

Inoltre le quattro sedute esistenti sono state rivestite con nuovo materiale per renderle più comode.

<<Con questo intervento di riqualificazione abbiamo reso questo parco giochi più decoroso e più bello. Un luogo dove i bambini possono giocare e divertirsi in tutta sicurezza – afferma l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo -. Un’opera che fa parte del progetto ‘Un parco in ogni paese’, con il quale la nostra amministrazione vuole dotare ogni comunità di spazi di aggregazione, gioco per i più piccoli e di incontro per la comunità che sta diventando sempre più realtà>>.

Di fronte al parco giochi è stato realizzato anche un attraversamento pedonale per rendere più sicuro l’accesso all’area.

L’evento di inaugurazione del parco è aperto a tutta la cittadinanza e si concluderà con una cocomerata offerta dal Supermercato Sigma e dal Centro Commerciale Naturale ‘Indiana e dintorni”.