“Se Pinocchio fosse Cappuccetto Rosso” in scena alla Versiliana dei Piccoli

PIETRASANTA – Nuovo spettacolo in scena alla Versiliana dei Piccoli martedì 13 agosto. Alle 18.30 sarà in scena Se Pinocchio fosse Cappuccetto Rosso, spettacolo promosso da Fondazione Versiliana, Fondazione Toscana Spettacolo con la consulenza artistica de Lo Studio Martini che vedrà in scena attori, pupazzi e musica dal vivo con Cinzia Corazzesi e Livio Valenti. Nella casa delle fiabe, dove le storie si incrociano e si mescolano, Pinocchio e Cappuccetto Rosso decidono di fare un gioco nuovo: il burattino più famoso del mondo si travestirà come lei e entrerà nella favola della sua amica, diventandone il protagonista. Per una volta sarà Pinocchio a fare visita alla Nonna, affrontando le insidie del bosco e del Lupo Cattivo, ma ssshhh! Che nessuno sveli il suo segreto! Poiché il divertimento starà proprio nell’ingannare quello sbruffone del Lupo e dargli una bella lezione.

I biglietti al prezzo di 5 euro sono in vendita presso la biglietteria della Versiliana tel 0584 265757 (www.versilianafestival.it).

Presentando all’ingresso dello spazio bambini il biglietto dello spettacolo, si potrà accedere alle attività con un biglietto ridotto del costo di 1,00 €.

La Versiliana dei Piccoli, ospiterà anche come di consueto, (a partire dalle ore 17.00 fino alle 19:30) i laboratori creativi e artistici con tempere, pennarelli e matite per dar libero sfogo alla propria fantasia, oltre all’”angolo morbido” per i piccolissimi.Per info WhatsApp: 3292391694