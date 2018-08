“Se non avessi copiato la vita non avrei creato niente”: Carlo Verdone alla serata inaugurale della Festa del Fatto Quotidiano

MARINA DI PIETRASANTA – Applausi, risate e ricordi per la serata inaugurale della Festa del Fatto Quotidiano che ha visto come protagonista sul palco della Versiliana Carlo Verdone in un’intervista diretta da Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano e Alessandro Ferrucci, giornalista.

Un excursus in quelli che sono stati i più celebri personaggi del regista romano che hanno fatto un pezzo della storia del cinema italiano e che hanno coinvolto intere generazione restando ancora attuali.

“E’ ancora possibile, in questa epoca, ricercare nella vita quotidiana i personaggi come tu hai fatto per i tuoi film?” ha iniziato l’intervista Marco Travaglio.

“E’ cambiata la società, sono cambiate le persone e non ci sono più le personalità da cui prendere spunto per un personaggio. Adesso siamo tutti omologati, non c’è più quell’anima che dava l’individualità. Come avrebbe detto Alberto Sordi ‘Non c’è più il senso dello stupore’” ha esordito Verdone conquistando subito tutto il pubblico facendo riferimento alla società in cui viviamo nella quale nessuno si guarda più in faccia.

Risate a non finire sulle proiezioni a partire da “Grande Grosso e Verdone” del quale il regista sostiene che mai avrebbe potuto immaginare di incontrare persone peggiori di Moreno ed Enza (protagonisti del quarto episodio e interpretati dallo stesso Carlo Verdone insieme a Claudia Gerini) ma “la realtà supera sempre la mia fantasia” ha affermato ridendo Verdone.

“Che cosa hai raccontato in 40 anni di cinema?” ha continuato Travaglio nell’intervista.

“Io e Troisi abbiamo raccontato una cosa essenziale ma in modo diverso: la caduta dell’uomo e la rivoluzione della donna. Quello che abbiamo raccontato noi non è più un uomo alla Tognazzi o alla Gassman ma un uomo che entra in crisi e che viene messo all’angolo da una donna mostrando tutta la sua fragilità” ed è per questo infatti che nei film di Carlo Verdone è sempre presente una donna che lo rende impacciato e insicuro, prime tra tutti Claudia Gerini e Laura Morante.

“Nei miei film ho cercato di raccontare il dramma del nucleo affettivo – ha continuato il regista – e il crollo dell’istituzione del matrimonio, ma anche la crisi di un’intera generazione come in Compagni di Scuola. Ho voluto raccontare poi la nevrosi e la psicoanalisi in un’era in cui è sempre più importante per problemi che in realtà sono futili. Andare dall’analista è il frutto di vivere in una società del benessere”.

Un Verdone sincero e leale quello sul palco della Versiliana che ha raccontato gli inizi della sua carriera, quando forse era più facile credere in un sogno, quando con l’ingenuità di un ragazzino si è presentato a Rossellini non sapendo nemmeno di voler fare questo mestiere: “volevo insegnare storia delle religioni” ha raccontato infatti il regista. Una storia, quella raccontata, che guarda con sincerità al futuro ma ben radicata al passato e agli insegnamenti che solo esso può dare: “se non studi il passato non comprendi il presente e non capisci il futuro. La cosa che deve realmente preoccuparci è la perdita della memoria storica” ha affermato il regista un po’ malinconico raccontando di una generazione di giovani che vogliono fare cinema senza conoscerlo, senza essere curiosi di quello che è stato ma avidi di un futuro svelto e liquido, nelle parole del sociologo Bauman.

“Se non avessi copiato la vita, non avrei creato niente” sostiene Verdone facendo riferimento al film “Lo Sceicco Bianco” di Federico Fellini dal quale ha ripreso il personaggio di Leopoldo Trieste nei panni di Furio nel suo film “Bianco Rosso e Verdone”.

Ancora applausi e sonore risate durante le proiezioni di film cult come “Gallo Cedrone”, “Viaggi di Nozze” e “L’amore è eterno finchè dura”.

“E’ più importante l’osservazione e lo studio o l’improvvisazione?” ha concluso Marco Travaglio.

“L’osservazione è fondamentale come è fondamentale cercare nei dettagli. La bravura sta proprio nel prendere il dettaglio e ricostruire il DNA del personaggio. Si può improvvisare solo quando hai il personaggio in pugno”.

Contagiosa la maestria e la professionalità con cui Carlo Verdone si pone al pubblico e regala perle di saggezza a tutti i presenti. Un grande artista, poliedrico e sofisticato che cela negli occhi, dietro una spiccata ironia e simpatia, una profonda sensibilità.

“Bisogna sempre avere rispetto della propria maschera” ha concluso Carlo Verdone sorridendo ripensando ai traguardi importanti della sua vita, una vita portata sul set, una vita che è stata fonte di ispirazione, quella stessa vita che gli ha aperto la strada al talento.