SDE – Salone dell’Edilizia e della Casa: rinviato in ottemperanza al decreto emesso dalla Presidente del Consiglio

LUCCA – Causa di forza maggiore, in ottemperanza al decreto emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020, la prima edizione di SDE – Salone dell’Edilizia, in programma al Polo Fiere di Lucca dal 6 all’8 marzo è rimandata. Aspettiamo le future disposizioni governative per fissare la nuova data, speriamo presto.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare le tantissime aziende e gli espositori – sottolinea Alessandro Sanesi organizzatore dell’evento – come gli enti pubblici e gli ordini professionali, che ci hanno dimostrato la loro grande fiducia aderendo convintamente e con tanto entusiasmo a questa prima edizione del salone. A tutti diamo appuntamento alla prima data possibile, che comunicheremo appena il quadro nazionale sarà più chiaro, nella convinzione di dar vita insieme ad un evento di grande di portata, ancora più necessario in questo difficile contesto”.

Exposervice srl Lucca Crea srl Comune di Lucca