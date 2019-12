Scuole Lucca: sarà ampliata dotazione sportiva del Liceo scientifico Vallinseri

LUCCA – Sarà presto ampliata la dotazione di impianti sportivi ad uso del Liceo scientifico “Vallisneri” di Lucca. Il presidente della Provincia Luca Menesini ha infatti firmato in questi giorni il decreto deliberativo che approva il progetto definitivo e lo stanziamento economico per la realizzazione di due campi di calcetto a 5, e di una nuova struttura polifunzionale ad uso degli impianti esterni.

L’intervento prevede un investimento di 1,3 milioni di euro nel complesso e sarà finanziato grazie ai contributi dell’Istituto per il Credito Sportivo che, attraverso l’iniziativa “Sport Missione Comune” ha consentito l’erogazione di mutui ad interessi agevolati. Nel dettaglio i lavori prevedono, come detto, la realizzazione di due campi da calcio a cinque nell’area attualmente occupata dal campo da baseball che per le regole del Coni e della Federazione (Fibs) non è rispondente alle dimensioni previste da norme e regolamenti attuali.

Al posto della ‘stecca’ dove erano ubicati gli spogliatoi per i campi esterni sorgerà, invece, una struttura polivalente che ospiterà sia i nuovi spogliatoi con docce, infermeria e magazzini, nonché una zona direzionale-ricreativa. In questa struttura sarà ricavato anche uno spazio per lo svolgimento di altre discipline sportive tra cui l’arrampicata indoor. I lavori per i nuovi impianti sportivi saranno calendarizzati nel 2020.

“Già quando inaugurammo gli impianti sportivi esterni in uso – dichiara il presidente Menesini – annunciammo che ci saremmo impegnati per chiudere il cerchio. E adesso lo facciamo con un progetto ancora più ambizioso di quello pensato due anni fa. Questo decreto dà il via libera a tutto l’iter per realizzare nuovi impianti sportivi, a dimostrazione di come per noi lo sport sia un valore anzitutto sociale e culturale. Il nostro obiettivo, infatti, è studiare una soluzione che permetta di tenere aperti questi impianti anche fuori dall’orario scolastico visto che al termine dei lavori tutta l’area avrà a disposizione 2 campi di calcetto, 1 di basket, uno di pallavolo e 2 di tennis con uno spazio indoor affiancato agli spogliatoi”.

La realizzazione di questi nuovi impianti sportivi di fatto completerà gli interventi di ammodernamento e adeguamento di tutta la dotazione sportiva della grande scuola superiore di S. Anna dove studiano oltre 1400 studenti. Nel corso degli ultimi 4 anni, infatti, la Provincia di Lucca ha rifatto quasi completamente la palestra grande e gli spogliatoi, adeguato e messo in sicurezza quella piccola, sistemati i campi da tennis esterni, realizzato ex novo un campo di basket e un campo di pallavolo outdoor, nonché una parete di arrampicata all’aperto sul lato est della palestra grande.