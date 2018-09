Scuole: in corso di sistemazione i moduli prefabbricati all’Itc ‘Carrara’

LUCCA – Sono arrivati i moduli prefabbricati che saranno posizionati in questi giorni nei cortili dell’Itc Carrara in viale Marti. Si tratta dei moduli che ospiteranno, solo in parte, gli studenti dell’istituto professionale “Civitali”: 5 aule provvisorie, mentre le altre 16 classe sono state ricavate nel padiglione lato stadio recentemente ristrutturato dall’amministrazione provinciale.

Stamani si è svolta al Carrara una riunione operativa tra i tecnici della Provincia e la ditta che sta posizionando e assemblando i moduli prefabbricati (una classe* può essere formata da 2 o più moduli a seconda delle funzionalità richieste). Una classe sarà formata da 3 moduli e le altre 4 da 2 prefabbricati ciascuna che, oltre ai collegamenti, saranno fornite di climatizzazione caldo/freddo. Altri moduli serviranno per i servizi igienici suddivisi tra maschi, femmine e disabili.

Contemporaneamente stanno andando avanti i lavori di predisposizione degli spazi esterni (pavimentazioni, scarichi e collegamenti elettrici) e di quelli interni (messa insicurezza dei controsoffitti ed imbiancatura locali) per ospitare i 420 studenti circa del “Civitali”.

Altri interventi sono in corso nell’ex appartamento guardiana ubicato nel piano seminterrato (dove avevano sede alcune associazioni attualmente trasferite in altra sede) da destinare ad aula docenti con altri piccoli spazi per il magazzino e gli archivi della scuola.

La Provincia, inoltre, sta provvedendo in questi giorni anche all’allestimento degli arredi nelle aule e nei laboratori interni al padiglione A all’istituto Carrara che ospiteranno alunni e professori del Civitali.

Da ricordare, in vista dell’inizio dell’anno scolastico il prossimo 17 settembre, che l’entrata del “Civitali” sarà separata da quella utilizzata dagli studenti dell’ITC che continueranno ad entrare dal cancello sulla Circonvallazione. Gli alunni del Civitali entreranno invece dal cancello posto su via Gramsci (lato gradinata stadio).

Per quanto riguarda l’istituto professionale “Paladini”, invece, all’inizio della prossima settimana arriveranno i moduli prefabbricati da sistemare nell’area parcheggio del Campo di Marte che è stata riasfaltata in questi giorni dalle ditte incaricate.