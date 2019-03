Scuola: un incontro formativo con le famiglie per una buona e sana alimentazione

SERAVEZZA – La ristorazione collettiva in ambito scolastico è un’ottima occasione per trasmettere ai bambini i principi di una corretta alimentazione nonché un vero e proprio investimento per la loro salute. Per approfondire l’argomento e illustrare ai genitori le linee guida per una sana dieta alimentare, con un focus particolare sul servizio di ristorazione collettiva scolastica delle scuole del Comune di Seravezza, è in programma un incontro aperto agli studenti, alle loro famiglie e a tutta la cittadinanza venerdì 29 marzo alle ore 1730 nell’auditorium della scuola media “Enrico Pea” di Marzocchino. Un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale e da Cir Food, la ditta che gestisce il servizio di refezione scolastica a Seravezza, con il coordinamento dell’Istituto Comprensivo.

L’incontro sarà tenuto dalla dott.ssa Elisa Giusti, dietista incaricata della redazione dei menù per le diete speciali. Il tema principe della buona e sana alimentazione dei bambini sarà declinato in molteplici materie tra cui la gestione delle diete nella ristorazione collettiva, le allergie e le intolleranze alimentari, i principi di nutrizione e gruppi di alimenti, le linee guida nazionali e regionali e la validazione dei menù scolastici.

«Un momento formativo e informativo importante, al quale invitiamo tutte le famiglie, sia quelle con bambini che già usufruiscono del servizio sia quelle con figli che inizieranno il loro percorso scolastico l’anno prossimo. Tra l’altro, sarà anche l’occasione per annunciare l’avvio del menù estivo a partire da lunedì 1 aprile», dice il consigliere delegato alla pubblica istruzione Riccardo Biagi. «La refezione scolastica è una componente fondamentale della didattica: mangiare a scuola vuol dire anche arricchire il modello alimentare che i bambini acquisiscono a casa, attraverso nuovi sapori e gusti. Un momento di educazione e di promozione della salute che ci auguriamo possa influenzare lo stile di vita non solo dei ragazzi ma anche delle loro famiglie».