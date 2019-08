Scuola, ripartire da Don Milani: appuntamento alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio

VIAREGGIO – Don Milani e l’esperienza pedagogica di Barbiana: di questo e molto altro si parlerà martedì 27 agosto alle 18 alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio (palazzo delle Muse, piazza Mazzini).

Saranno presenti il sindaco Giorgio Del Ghingaro, lo scrittore Luciano Luciani, don Marcello Brunini e Mario Lancisi, giornalista autore del libro «Processo all’obbedienza. La vera storia di don Milani».

Alla vigilia della riapertura delle scuole, il comune di Viareggio organizza un dibattito sull’esperienza della scuola di Barbiana di don Lorenzo Milani, resa celebre dal libro “Lettera a una professoressa”. Lo spunto è dato dal libro del giornalista Mario Lancisi, «Processo all’obbedienza. La vera storia di don Milani», in cui si raccontano la vita e l’opera del priore di Barbiana, facendo perno sulla vicenda dell’obiezione di coscienza, che vide impegnata la piccola scuola dei figli dei contadini e dei montanari del Mugello.

«In un tempo caratterizzato da populismi e nazionalismi – commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro – risuonano come attuali le parole di don Milani rivolte ai preti con le stellette: “Non discuterò qui l’idea di Patria in sé. Non mi piacciono queste divisioni. Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri”».

«Ringrazio quanti si sono impegnati per la realizzazione di questo evento al quale invitiamo i cittadini ma soprattutto gli insegnanti che tanta importanza hanno nella vita dei nostri ragazzi. Papa Francesco ha definito don Milani “un grande educatore italiano” – conclude il primo cittadino -: la sua lezione merita di essere approfondita per ridare slancio alla scuola».