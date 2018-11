Scuola Primaria “Don Milani”: al via i lavori di sostituzione di una parte di recinzione del giardino scolastico

FORTE DEI MARMI – Sono iniziati ieri i lavori di ristrutturazione di una parte di recinzione del giardino della Scuola Primaria “Don Milani” in via Olmi. L’intervento interesserà la parte più danneggiata, a lato Massa, sulla sinistra del cancello principale. Queste operazioni di rinnovo elimineranno l’attuale barriera in rete plastificata per procedere poi con la sostituzione di una nuova e solida delimitazione. Il modello scelto è quello Orsogrill, composto da pannelli grigliati senza alcuno spigolo che ben si adatta allo svolgimento di attività ludiche contribuendo a garantire un maggior decoro del giardino scolastico e una maggior sicurezza per tutti gli studenti che quotidianamente lo frequentano.