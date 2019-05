Scuola internazionale di riabilitazione robotica: la Asl Toscana nord ovest in cattedra

VERSILIA – Si è tenuta dal 13 al 18 maggio la Scuola Europea di Riabilitazione Robotica (Robotic Rehabilitation Summer School) nell’ambito della quale il responsabile della riabilitazione dell’ospedale Versilia Federico Posteraro è stato invitato come docente.

Si è trattato della seconda edizione dell’evento organizzato dalla Società Europea di Medicina Fisica e Riabilitazione, che ha finanziato 30 borse di studio per la partecipazione di giovani ricercatori selezionati tra fisiatri, fisioterapisti ed ingegneri provenienti da vari paesi dell’Unione Europea.

<<L’invito è legato alla nostra attività di ricerca – evidenzia il dottor Posteraro – che, grazie ad una consolidata collaborazione con l’Istituto di Biorobotica della Scuola Sant’Anna di Pisa, ci ha portato ad acquisire una vasta esperienza in questo settore così innovativo, con numerose pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali che ci hanno dato visibilità in tutto il mondo>>.

Si tratta di attività prevalentemente svolte all’interno di un “Laboratorio per la validazione di sistemi robotici indossabili e tecnologie ICT per la riabilitazione funzionale”, collocato all’ospedale Versilia che, grazie ad una convenzione con la Scuola Sant’Anna di Pisa, mette insieme medici, ingegneri e terapisti per lo svolgimento di attività di ricerca ed assistenza in questo ambito.

In particolare Posteraro, che aveva partecipato come docente anche alla precedente edizione della Scuola, è stato invitato a tenere una lezione sulla riabilitazione robotica dell’arto superiore.