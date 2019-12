Scuola elementare di Spianate, intonaco a pezzi e bimbi a lezione

ALTOPASCIO – «Dopo le piogge delle scorse settimane, nella scuola elementare di Spianate l’attività didattica procede in assoluta assenza di manutenzione mentre porzioni di soffitto continuano a cadere, l’intonaco si sbriciola e l’accesso ad aule, scale e corridoi è inibito ove necessario con barriere approntate alla bell’e meglio affiancando le sedioline degli alunni. Le famiglie temono per l’incolumità dei loro bambini e ci hanno segnalato la situazione attraverso documentazione fotografica. Che aspetta il Comune a rimettere l’ambiente in sicurezza? Che si faccia male qualcuno?» A puntare il dito sulla situazione della scuola elementare della frazione altopascese di Spianate è il gruppo consiliare di opposizione Insieme per Altopascio, i cui esponenti sono stati raggiunti da una serie di segnalazioni.

«Ormai da settimane, ci riferiscono genitori e insegnanti, nella scuola di recente costruzione si fa lezione in queste condizioni. Le piogge delle scorse settimane hanno provocato infiltrazioni d’acqua dal tetto – raccontano da Insieme per Altopascio – le quali hanno bagnato il soffitto che al momento è ancora zuppo. Questo provoca distacchi di intonaco. Il tutto senza che il Comune abbia finora messo in campo nessun intervento malgrado le esternazioni su una proclamata attenzione alle scuole e ai bambini rimasta affidata a comunicati stampa».

«La scuola – proseguono i consiglieri comunali d’opposizione – non ha ricevuto nel tempo alcuna manutenzione. Né in occasione di questo fenomeno sono stati prodotti interventi di ripristino di condizioni ambientali sicure e anche salubri. La scuola intanto viene regolarmente frequentata, e le scale dove l’intonaco si sbriciola sono protette dall’accesso degli alunni mediante le loro stesse seggioline. A fronte dei possibili problemi per chi utilizza la scuola in queste condizioni, tra alunni, insegnanti e personale non docente, da parte del Comune registriamo la totale assenza. Giunta Pd: zero in condotta. Bocciati».