Scuola di Vallebuia, approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del parcheggio

LUCCA – Parcheggio scuola elementare di Vallebuia: approvato il progetto esecutivo. Quello di oggi è un passo avanti concreto verso la realizzazione del parcheggio per la scuola primaria di Vallebuia (che dovrà sorgere nell’area adiacente all’istituto stesso), così come più volte richiesto dai genitori e dai residenti. Con l’approvazione del progetto esecutivo, infatti, l’amministrazione comunale potrà richiedere il mutuo e subito dopo avviare la gara per la realizzazione dell’opera. Centomila euro di intervento, che porrà la parola fine sull’annoso problema del parcheggio: attualmente, infatti, i mezzi invadono la carreggiata sia all’entrata che all’uscita, incontrando parecchie difficoltà nel lasciare i bimbi e nel fare manovra. Oltre a una questione di maggiore praticità e maggiore decoro dell’area, il parcheggio rappresenta quindi una questione di effettiva e necessaria sicurezza.

<<L’opera è stata scelta nell’ambito del percorso partecipativo con i cittadini partito nel 2016 – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Celestino Marchini -; un’opera necessaria, attesa dai genitori, dai docenti, ma anche dagli stessi residenti. L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta quindi un passo decisivo verso l’inizio dei lavori: un intervento di cui beneficerà anche la scuola stessa, che negli ultimi anni, grazie alla volontà dei genitori e alla collaborazione dell’Istituto comprensivo, della capo plesso, dell’amministrazione comunale e del servizio mensa, ha dato vita a un progetto di partecipazione dal basso davvero importante, un esempio da replicare anche altrove. Di fatto, istituendo il servizio mensa e doposcuola per quelle famiglie che lo richiedono, sono riusciti a far ripartire le iscrizioni e a trasformare Vallebuia in un vero e proprio presidio sociale, oltre che educativo e didattico>>.

L’intervento prevede l’allargamento di via della Billona al fine di realizzare un nuovo accesso al parcheggio e un’area protetta per la fermata dell’autobus; la realizzazione del marciapiede su via della Billona e lungo la viabilità interna sul lato della scuola; muretti di contenimento; parcheggio di circa 350 mq, impianto di pubblica illuminazione, segnaletica orizzontale e verticale e sistemazione dell’area a verde interna, con la piantumazione di nuovi alberi.