Scuola della Pace: ovvero come costruire una civiltà del vivere insieme esperienze e testimonianze a confronto al CRED

LUCCA -“Alla Scuola della Pace”, ovvero come educare i bambini in un mondo globale. Esperienze, testimonianze, anni di attività e di percorsi, che hanno visto sempre al centro l’altro, il rapporto umano, la solidarietà e la capacità di leggere i mutamenti del mondo attraverso gli occhi della cooperazione e del mutualismo. Questa è la Scuola della Pace, anche a Lucca: una realtà che venerdì prossimo, 28 giugno, alle 18 nella sala Maria Eletta Martini del Cred, in via Sant’Andrea, verrà raccontata in occasione della presentazione di Adriana Gulotta. Lei, referente di tutte le scuole della pace di Sant’Egidio nel mondo, ha raccolto nel saggio “Alla scuola della pace” (ed. San Paolo), l’esperienza decennale della Comunità al fianco dei bambini nelle periferie della nostra città e del mondo. Una buona opportunità per conoscere questa esperienza significativa da molti anni presente anche a Lucca.

“La Scuola della Pace è un mondo pieno di mondi visto e raccontato sopratutto attraverso gli occhi dei più giovani – spiega l’assessora Ilaria Vietina – Venerdì prossimo sarà l’occasione per ripercorrere una storia cominciata 50 anni fa, nelle periferie e tra le baracche romane, dove, agli inizi della Comunità di Sant’Egidio, un gruppo di giovani studenti cominciò a lottare contro l’esclusione di troppi alunni dalla scuola pubblica. Da lì è iniziata una lunga storia, una voce corale promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, che si è radicata in tante periferie, in tante città e in tanti villaggi del mondo. La Scuola della Pace rappresenta una civiltà del vivere insieme che parte dai bambini, diventando quindi scuole di umanità per tanti adulti e giovani che vi operano con dedizione“.

Dopo il saluto introduttivo di Federica Nanì della Comunità di Sant’Egidio, interverranno l’assessora Ilaria Vietina, un referente dell’Associazione “Dalla parte dei piccoli”, Enrico Lazzeri, e Arianna Garuzzo, della scuola elementare di San Concordio. Seguiranno le testimonianze.