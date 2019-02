Scuola: dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 370 mila euro per l’adeguamento sismico dei plessi scolastici comunali

SERAVEZZA – La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha assegnato al Comune di Seravezza un finanziamento di 140 mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento sismico e ristrutturazione della scuola primaria “Ermenegildo Frediani” e dell’annessa palestra. Il contributo è disponibile per l’anno 2019. È volontà dell’Amministrazione Comunale dare corso al progetto nei tempi più rapidi, anche per migliorare il posizionamento della scuola nella graduatoria regionale che aprirà la strada a successivi contributi da parte del Ministero, finalizzati all’esecuzione materiale delle opere e alla riapertura del plesso. Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca arriva un ulteriore pacchetto di 230 mila euro, disponibili nel triennio 2019-2021, per le opere di adeguamento sismico delle scuole dell’infanzia “Salvatori” di Basati e “Munari” di Querceta. Grazie anche alla sensibilità e al sostegno della Fondazione, il Comune di Seravezza procede come da programma con gli interventi di messa in sicurezza e di valorizzazione dei plessi scolastici comunali.

La primaria di Seravezza è stata oggetto di una progettazione di massima di adeguamento sismico per circa 2,7 milioni di euro che attualmente la colloca al 113° posto nel piano triennale 2018-2020 varato dalla Regione a sostegno degli interventi straordinari degli enti locali. Come correttamente esposto nei giorni scorsi dall’assessore regionale Cristina Grieco rispondendo a una mozione di Rifondazione Comunista in Consiglio Regionale “la graduatoria può essere soggetta ad aggiornamenti per gli anni 2019 e 2020 relativamente al livello progettuale e alla verifica di vulnerabilità sismica, con la conseguente rideterminazione del punteggio assegnato”. Grazie al finanziamento giunto da Lucca, quindi, si può passare adesso a una progettazione definitiva ed esecutiva. Ci sono pertanto concrete speranze che nel 2019 o nel 2020 la “Frediani” guadagni posizioni in graduatoria arrivando a beneficiare del finanziamento statale. Finanziamento che, come precisa ancora l’assessore Grieco, “va a coprire l’intero costo dell’opera”.

Da parte sua, la Regione rende disponibili altre risorse – diverse da quelle del Ministero e assegnate con altri criteri – dedicate a interventi “urgenti e indifferibili” nel settore dell’edilizia scolastica. «Non bisogna fare confusione, quindi, perché è a questa seconda e diversa linea di finanziamento che l’assessore Grieco si riferisce quando indica in 400 mila euro il limite massimo finanziabile», chiarisce l’assessore al Patrimonio Giuliano Bartelletti. «In questo caso Seravezza ha già ottenuto dalla Regione 170 mila euro per l’acquisto dei moduli per la didattica alla scuola primaria di Ripa. Come si vede, il Comune si muove con determinazione su tutti i fronti e non lascia niente di intentato, cercando di finalizzare il proprio programma, che è quello di mettere a posto tutte le scuole comunali. Il piano ci vede impegnati nell’adeguamento sismico e nell’efficientamento energetico con investimenti complessivi che arrivano a sfiorare gli otto milioni di euro».

Il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è accolto con soddisfazione dal consigliere delegato alla pubblica istruzione Riccardo Biagi. «L’Amministrazione Tarabella ha preso in mano con coraggio e lucidità il tema delle scuole, dando corso a un piano di interventi senza precedenti», commenta Biagi. «È un dato di fatto incontestabile e dispiace che alcune forze politiche tentino ancora di confondere le acque e di far passare messaggi negativi. Noi andiamo avanti con convinzione, motivati a tenere fede agli impegni presi con i cittadini e con le famiglie. È doveroso ringraziare tutti gli enti che, come la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ci stanno aiutando a rendere più accoglienti e sicure le nostre scuole».