Scuola Calcio Inter, tutto pronto per la nuova stagione. Iscrizioni aperte

ALTOPASCIO – Nuova sede, nuovo staff tecnico ma stessa passione e stessa qualità di sempre. È tutto pronto in casa Tau Calcio per il via alla nuova stagione sportiva della Scuola Calcio Inter, la realtà della galassia Tau rivolta alle bambine e ai bambini nati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, strutturata secondo i programmi del club nerazzurro.

La prima novità importante riguarda lo staff tecnico: il nuovo responsabile della struttura sarà infatti Michele Amaducci, già allenatore di prima e seconda categoria, poi allenatore nei settori giovanili del Castelnuovo di Garfagnana e della Lucchese. Accanto a lui ci saranno Massimiliano Pisciotta, ex centrocampista con una lunga carriera in serie C (Palermo, Acireale, Avellino, Lodigiani, Cisco Roma, Manfredonia, Pescara), e Massimo Barsotti, uno degli allenatori di punta del Tau Calcio Altopascio. Spetterà a loro coordinare il team di istruttori che si occuperà di seguire i ragazzi delle varie annate.

La seconda novità riguarda invece la struttura: la Scuola Calcio Inter si è infatti trasferita al circolo El Niño in via dei Gianni alla Santissima Annunziata (dietro la chiesa). Una struttura all’avanguardia e dotata di tutti i comfort per offrire a ragazzi e famiglie un’esperienza ancora migliore.

Molti cambiamenti dunque ma quello che rimarrà invariato è la formula che da sempre caratterizza il lavoro della Scuola Calcio Inter, l’unica presente in Toscana: strutture di eccellenza, tecnici di valore assoluto e il marchio del club nerazzurro come garanzia di qualità.

Le iscrizioni alla Scuola Calcio Inter sono aperte. Per informazioni e iscrizioni: 0583.216051; 339.5419261; scuolacalciointer@nulltaucalcioaltopascio.it.