Scuola: Babbo Natale in Versiliana, ingressi gratuiti 500 bambini delle scuole dell’infanzia

PIETRASANTA – Ingressi gratuiti al Mondo di Babbo Natale in Versiliana per 500 bambini delle scuole dell’infanzia. E’ questo il piccolo regalo di Natale che la Fondazione Versiliana presieduta da Alfredo Benedetti e l’Assessorato alla pubblica istruzione guidato da Francesca Bresciani hanno voluto per tutti i bimbi dai 3 ai 6 anni che frequentano le scuole dell’infanzia del Comune di Pietrasanta. Grazie ad un accordo con gli organizzatori della manifestazione “Il Mondo di Babbo Natale” che ogni weekend accoglie in Versiliana numerose famiglie, sono stati infatti messi a disposizione ingressi gratuiti per tutti i bambini.

I coupon che i bimbi hanno ricevuto sono validi per i giorni venerdì 7 dicembre e venerdì 21 dicembre e daranno la possibilità incontrare Babbo Natale in carne ed ossa, visitare le luccicanti sale della sua casa, così come la casa della Befana allestite nella villa e negli spazi della Versiliana. La Fondazione Versiliana ricorda inoltre che per i residenti del Comune di Pietrasanta il biglietti d’ingresso è disponibile al prezzo scontato di Euro 7, 50, anziché 10. La manifestazione resterà aperta ogni weekend fino al 23 dicembre con orario 10.00 – 18.30