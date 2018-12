Scuola: anticipate le iscrizioni all’anno scolastico 2019-2020

SERAVEZZA – Partenza anticipata per le iscrizioni al nuovo anno scolastico. Lo ha deciso il Ministero dell’Istruzione fissando a lunedì 7 gennaio l’avvio delle procedure per la registrazione dei nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. A sua volta, gioca d’anticipo anche l’Istituto Comprensivo di Seravezza che annuncia per mercoledì 5 dicembre l’avvio del programma “Scuole Aperte.

Le famiglie potranno visitare i plessi ed incontrare gli insegnanti secondo il seguente calendario: Scuola Infanzia Basati, martedì 11 dicembre dalle 10 alle 11:30; Scuola Infanzia Seravezza, martedì 11 dicembre dalle 10 alle 11:30; Scuola Infanzia Marzocchino, giovedì 13 dicembre dalle 10:30 alle 12; Scuola Infanzia Querceta, martedì 11 dicembre dalle 10 alle 11:30, giovedì 13 dicembre dalle 10 alle 11:30. Scuola Primaria Frasso, mercoledì 5 dicembre dalle 15 alle 17 (solo docenti), giovedì 6 dicembre dalle 8:30 alle 16; Scuola Primaria Marzocchino, mercoledì 5 dicembre dalle 8:30 alle 16:30, giovedì 6 dicembre dalle 16:30 alle 18:30 (solo docenti); Scuola Primaria Seravezza, martedì 5 dicembre dalle 8:30 alle 16:30, giovedì 6 dicembre dalle 15:30 alle 17:30 (solo docenti); Scuola Primaria Ripa, mercoledì 5 dicembre dalle 8:30 alle 16:30, giovedì 6 dicembre dalle 15:30 alle 17:30 (solo docenti).

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si potranno presentare su modulo cartaceo direttamente alla segreteria dell’Istituto, presso la scuola “Pea” di Marzocchino, aperta per queste pratiche dal 7 al 31 gennaio dal lunedì al venerdì con orario 8:30-9:30 e 12-14 e il martedì con orario 15-17. La data dell’iscrizione non costituirà titolo di precedenza e non sarà consentito iscrivere un alunno a più di una scuola. Alla primaria e secondaria ci si potrà iscrivere invece soltanto con procedura online. In tal caso sarà possibile avviare la fase di registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal 27 dicembre. Sul sito della scuola (www.icseravezza.it) tutte le istruzioni del caso, un link per accedere direttamente al sito del ministero e un link per leggere la circolare ministeriale riguardante le iscrizioni. A chi non può o non vuole effettuare l’iscrizione da casa l’Istituto mette a disposizione un computer e personale dedicato per l’assistenza alle iscrizioni nei giorni di lunedì e giovedì dalle 12 alle 14 e il martedì dalle 15 alle 17.

Ecco i codici scuola necessari per le iscrizioni online: scuola secondaria di primo grado (scuola media) LUMM828015; scuola primaria di Seravezza LUEE828016; scuola primaria di Ripa LUEE82805A; scuola primaria di Marzocchino LUEE828038; scuola primaria del Frasso LUEE828027.

Per usufruire del servizio mensa e del trasporto scolastico sarà necessario compilare il modulo di domanda disponibile sul sito www.icseravezza.it.