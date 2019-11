Scuola: 148 studenti beneficeranno bonus scuola (+34%), contributo per 110 famiglie

PIETRASANTA – Beneficeranno del contributo di 300 euro del pacchetto scuola per l’acquisto di libri e materiale didattico 148 studenti e 110 famiglie del Comune di Pietrasanta. E’ boom di domande. L’anno scolastico 2019-2020 fa registrare un vero e proprio exploit di richieste rispetto allo storico. Lo scorso anno ad ottenere il contributo erano state 75 a fronte ai 110 studenti. Il pacchetto scuola, lo ricordiamo è finanziato dalla Regione Toscana, ed è rivolto ai ragazzi iscritti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Per ottenerlo le famiglie che fanno domanda hanno dovuto dimostrare di avere i requisiti attraverso la presentazione dell’ISEE che non doveva superare euro 15.748,78. Complessivamente sono stati erogati euro 44.400 euro.

<<Il contributo è già in riscossione presso il Banco BPM. Siamo riusciti a completare l’iter a tempo di record per mettere a disposizione delle famiglie risorse importanti che hanno in parte sicuramente già anticipato per l’acquisto di libri ed altro materiale. Siamo riusciti ad accontentare praticamente tutte le richieste arrivate. Per alcune famiglie con due o tre figli a carico questo contributo rappresenta una bella boccata d’ossigeno – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca Bresciani –. Il costo della scuola rappresenta una voce importante nell’economia di un nucleo famigliare: questo è un incentivo di sostegno alle fasce più deboli della nostra comunità per consentire ai ragazzi un percorso di studi regolare e paritario>>.

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune – Ufficio Pubblica Istruzione, rivolgendosi a: (tel. 0584/795305-351-387 e-mail: [email protected] pietrasanta.lu.it