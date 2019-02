Scuderia Sabrata di Viareggio, Marchetti (FI) chiama in campo la Regione: “Sì a ogni iniziativa per recuperare la struttura”

VIAREGGIO – «Attivarsi, per quanto nelle proprie prerogative e presso tutti gli enti coinvolti, affinché la Scuderia Sabrata del Comune di Viareggio mantenga la destinazione d’uso nelle intenzioni originarie alla base dell’acquisizione come presidio per le forze dell’ordine, ivi compresa la polizia locale» e «a procedere […] a ogni azione necessaria alla riqualificazione, bonifica e messa in sicurezza dell’intera area divenuta ormai ulteriore sacca di discontrollo e illegalità»: è questo ciò a cui il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti vuole impegnare la giunta regionale toscana attraverso una mozione appena depositata e realizzata in accordo con il Coordinatore comunale di Forza Italia a Viareggio Marco Dondolini.

«Le due pinete di Ponente e di Levante – ricordano Marchetti e Dondolini – restano tra i luoghi più vulnerabili della città quanto a sicurezza. Anche il 7 febbraio scorso un agente di polizia è rimasto ferito durante le attività di controllo antidroga nella pineta di Ponente, a testimonianza di quanto presidiare queste aree sia più che utile, indispensabile. Invece la struttura delle Scuderie Sabrata è da anni in abbandono e il Comune nel marzo scorso non ha saputo fare di meglio che inserirla nel Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare. E’ un peccato, una dichiarazione di incapacità a darle lo spessore d’utilizzo che merita, che serve e per il quale è stata acquisita nel 2011».

Ecco il perché della richiesta di un salto di livello istituzionale con un atto, la mozione di Marchetti in Consiglio regionale, che all’organo di governo toscano chiede di concentrare la propria attenzione sul complesso acquisito all’epoca con tanto di gradimento ministeriale per allocarvi le squadre di polizia a cavallo: «Secondo la comunicazione inviata dal Commissariato di pubblica sicurezza di Viareggio richiamata nella Determinazione n. 1737 del 22.12.2011 del Comune di Viareggio (Concessioni arenile comunale pineta di Levante sigla PL27. Scuderia Sabrata. Acquisizione immobile a patrimonio comunale a seguito di esercizio di prelazione ex art. capitolato concessioni comunali) – ricorda il Capogruppo regionale di Forza Italia nella sua mozione – da parte del Ministero dell’interno era stato espresso gradimento per la struttura, a seguito di sopralluogo. Nella medesima comunicazione, si informa che a quel momento il decreto di istituzione della Squadra a Cavallo di Polizia di Stato presso il Commissariato P.S. di Viareggio è in corso di perfezionamento e da parte del Ministero».

Invece poi l’anno successivo il progetto andò a monte. Da allora, il degrado: «Dopo anni di abbandono, con gli stabili divenuti teatro di attività di spaccio e microcrimine, ricovero di sbandati o comunque spazi totalmente fuori controllo – scrive Marchetti – nel marzo 2018 il Comune di Viareggio ha inserito il bene nel proprio Piano alienazioni». E però: «Permangono – afferma ancora – le esigenze di presidio del territorio all’origine dell’acquisizione del complesso Scuderia Sabrata». Ecco perché oggi Forza Italia porta la faccenda in Regione.