Scrutatori, ultimi giorni per dichiarare la propria disponibilità

MASSAROSA – Ultimi giorni per poter presentare la propria dichiarazione scritta di disponibilità ad assumere le funzioni di scrutatore in vista del Referendum Costituzionale del 29 marzo prossimo e delle Elezioni Regionali di maggio. La priorità nella selezione sarà data ai disoccupati.

La Commissione Elettorale Comunale di Massarosa, in aderenza a quanto previsto dall’art. 14 bis della Legge Regione Toscana 23/12/2004, n. 74, nel procedere alla nomina degli scrutatori di seggio darà preferenza a coloro che, essendo comunque iscritti nell’Albo istituito a norma della legge 8 marzo 1989, n. 95, comunichino la propria disponibilità e/o si trovavano nella condizione di soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento emanato con D.P.G.R. 4 febbraio 2004, n. 7/R ed iscritte nell’elenco anagrafico di cui all’articolo 5 del sopra indicato regolamento.

La domanda presentata per il Referendum Costituzionale varrà anche per le prossime elezioni regionali che, presumibilmente, si terranno a fine maggio. Pertanto la domanda è unica per entrambe le tornate elettorali. Nel caso in cui le domande di disponibilità superino il numero necessario per la costituzione dei seggi in occasione del referendum, gli esclusi avranno priorità in occasione delle elezioni regionali.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12,00 del 25 febbraio 2020 per email ordinaria all’indirizzo m.parducci@nullcomune.massarosa.lu.it, tramite posta certificata all’indirizzo comune.massarosa@nullpostacert.toscana.it o direttamente all’Ufficio Elettorale nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30). Il modulo per aderire è reperibile presso l’ufficio anagrafe e sul sito internet del Comune.