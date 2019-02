“Scopriti!”: al via a Capannori il progetto di scoperta dei propri talenti

CAPANNORI – C’è tempo fino a lunedì 4 marzo per iscriversi al nuovo progetto “Scopriti!” ,un percorso di auto-valorizzazione e scoperta dei propri talenti rivolto a 10 giovani del territorio promosso dal Comune e realizzato dalla Cooperativa Odissea che si inserisce nel più ampio progetto ‘Ge. Co. Reloaded’ volto a valorizzare la creatività e il protagonismo dei giovani. Il progetto, articolato in 8 incontri, individuali e di gruppo, della durata di 3 ore ciascuno vuole dare la possibilità ai partecipanti di valorizzare le proprie competenze personali attraverso la ricostruzione di esperienze formative, lavorative ed informali, ma sarà anche l’occasione per capire come utilizzare i servizi del territorio, apprendere tecniche di ricerca e gestione delle informazioni, scrivere un curriculum efficace e costruire un progetto professionale su misura, anche attraverso l’incontro con testimoni significativi delle professioni e del mondo del lavoro. I ragazzi che parteciperanno agli incontri tenuti da Silvia Barsi e Simone Bernardini, avranno modo di sperimentarsi anche in colloqui di selezione simulati.

Gli incontri si terranno presso la Sala riunioni del Comune di Capannori in piazza Aldo Moro ogni lunedì (I Lunedì del GE.CO) dalle 15:00 alle 18:00 a partire da lunedì 11 marzo. La partecipazione al progetto è gratuita.

Le domande di iscrizione devono essere presentate tramite invio all’indirizzo di posta elettronica gecoreloaded@nullcooperativaodissea.org del modulo, reperibile alla pagina del sito del Comune (www.comune.capannori.lu.it) ‘Cultura, giovani, sport’, sezione ‘Coprogettazione politiche giovanili’, compilato e sottoscritto. I partecipanti saranno selezionati attraverso un colloquio motivazionale. Per informazioni tel. 0583 428440/42, oppure via whatsapp al numero 349/0645904.