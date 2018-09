Sconfitte immeritate per gli Allievi Nazionali e i Giovanissimi Nazionali contro il Pontedera

LUCCA – E’ partito il campionato degli Allievi Nazionali dell’As Lucchese che tornano a casa battuti di misura dalla trasferta di Pontedera. Un match con un piccolo giallo. L’arbitro ha fischiato la fine del primo tempo al quarantesimo minuto, mentre il nuovo regolamento prevede che da quest’anno si giochino due tempi da quarantacinque. Dopo un rapido controllo le due squadre sono state richiamate in campo per giocare gli altri cinque minuti prima dell’intervallo. E proprio allo scadere del quinto minuto è arrivato il gol sul calcio di rigore. Nella ripresa i ragazzi di mister Vito Graziani hanno continuato ad attaccare alla ricerca del gol del pareggio, ma alla fine non è arrivato, nonostante un rigore nettissimo non fischiato dall’arbitro per un fallo da dietro su Lorenzoni. Questa la formazione rossonera scesa in campo. Mazzotta, Pardini (Bertolini), Cinelli, Del Rosso, Petrini, Del Dotto, Pieretti (Puviani), Dal Poggetto (Fenili, Berti Pagani), Lorenzoni, Spatola (Campani), Maggi. Sconfitta immeritata 2 a 0 anche per i Giovanissimi Nazionali contro un Pontedera costruito per vincere. I ragazzi di mister Michele Amaducci si sono presentati sul terreno di gioco con Cortopassi, Pantaleoni, Bertoncini, Buchignani, Valdrighi, Rossi (Bernardeschi), Diouf, Santelli, Vaselli, Doroni (Angioli),Turri (Bianchi). Nonostante la netta superiorità degli avversari i rossoneri hanno tenuto bene il campo per tutti i novanta minuti lottando fino alla fine. Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato a seguito di un fallo non fischiato per la Lucchese e due minuti dopo è giunto il raddoppio. Un Pontedera fisicamente più forte e rapido è così riuscito a conquistare il primo successo stagionale. Ai ragazzi di mister Amaducci va comunque un plauso per la prestazione fatta vedere, anche alla luce del risultato importante ottenuto la settimana scorsa, il terzo posto conquistato nel torneo Italo Allodi dove hanno battuto per 6 a 0 l’Empoli 2005. Gli Allievi Nazionali e i Giovanissimi Nazionali saranno impegnati domenica in casa all’Acquedotto contro la Pistoiese.