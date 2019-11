Sconfitta interna per Le Mura Spring nel campionato di serie B

LUCCA – Partita stonata delle Senior Spring che perdono l’imbattibilità interna senza riuscire mai ad entrare in partita.

Il canestro di Nottolini dopo pochi secondi dà l’idea di iniziare nel modo giusto, ma le ospiti prendono subito le misure e piazzano un break di 0-10 (2-10) che le Spring non riusciranno più a recuperare. Il distacco resta più o meno invariato, crescendo nel finale del quarto al 9-20.

Il secondo periodo inizia con un parziale ospiti di 0-6 (9-26), ma le Spring reagiscono permettendo solo altri 5 punti e recuperando fino al -8 (23-31).

Al rientro in campo la reazione per rientrare in partita non si fa vedere, anzi i molti errori permettono alle ospiti di allungare gradualmente fino al 37-54.

Ultimo quarto che si apre con la bomba di Cibeca cui segue il centro di Michelotti su assist di Menchetti (42-54). Sembra l’inizio di una difficile riscossa, ma le ospiti riescono a controllare fino alla fine.

Percentuali al tiro Lucca 27,3% (16/53 da due, 2/13 da tre, 9/22 tl)

Rimbalzi Lucca 33 (24d-9o); Perugia 44 (36d-8o)

“Non siamo mai entrati in partita – il commento di coach Giannelli – non giochiamo con continuità e con le giuste letture. Il non fare canestro sicuramente non ci aiuta e ci porta sempre più a forzare.”

Prossimo impegno ancora al Palatagliate il 16 novembre ore 18.00 contro Polysport Lavagna.

Le Mura Spring – Pall. Perugia 47-65 (9-20; 23-31; 37-54)

Le Mura Spring: Cibeca 3, Nottolini 2, Tessaro 1, Viale 13, Menchetti 7, Morettini, Rapè 4, Mbeng 5, Cecchi 5, Ragghianti, Masini 3, Michelotti 4. All.: Giannelli

Pall. Perugia: Gatti 6, Ricci, Bigini 12, Cardinali 15, Presta 8, Acquinarni 3, Sartor 6, Zucchini 12, Manganiello 3. All.: Honta

Arbitri: Marinaro e Biancalana di Pisa