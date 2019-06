Sciopero della fame di Luccasenzabarriere: al pronto soccorso il presidente Passalacqua

LUCCA – Aggiornamento: Domenico Passalacqua, è stato ricoverato al pronto soccorso per accertamenti sulle sue condizioni di salute. Nel frattempo prosegue il presidio di protesta dei volontari dell’associazione davanti a Palazzo Orsetti, sede del Comune di Lucca.

LUCCA – Prosegue ininterrottamente la protesta di Luccasenzabarriere onlus davanti a Palazzo Orsetti, sede del comune di Lucca. Il presidente dell’associazione, Domenico Passalacqua, è dalle 18.30 di venerdì 21 giugno in sciopero della fame. <<Avevamo chiesto alla guardia medica di venire a controllare le mie condizioni di salute, ma non è venuta>> – ha rivelato Passalacqua.

<<Stiamo protestando per chiedere che si proceda alla riassegnazione degli stalli auto per disabili nel Comune di Lucca. Ci sono persone che ne hanno bisogno e se lo sono visto togliere – ha spiegato il presidente della onlus -. Da venerdì sera sono in sciopero della fame. Sono disabile al settanta per cento e ho bisogno di prendere medicinali. Domenica ho chiamato il 118 per chiedere fosse inviato un medico a esaminare le mie condizioni di salute. Mi è stata passata la guardia medica che si è rifiutata di venirmi a visitare perché non riteneva opportuno venire a darmi pubblicità>> – ha detto ancora il presidente della onlus.

Passalacqua si è poi rivolto alla vicina sede della Misericordia e le sue condizioni di salute non presentano al momento criticità. <<Non sono qui a farmi pubblicità, sono qui per difendere i diritti dei disabili – ha affermato il presidente della onlus –. Mi aspetto maggiore sensibilità dalle istituzioni sanitarie>>.