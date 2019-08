Scelta green al Consorzio di Bonifica: parte dell’utile destinato all’acquisto di tre auto elettriche

LUCCA – Il Consorzio 1 Toscana Nord si doterà a breve di tre auto elettriche. Questo l’input dato dal presidente Ismaele Ridolfi all’Assemblea, che ha scelto di promuovere la sostenibilità ambientale, ridurre il tasso di inquinamento e per avere un risparmio tangibile sui costi di trasporto.

Nelle sedi di Capannori e Viareggio, verranno installate due colonnine per ricaricare le auto in autonomia, e saranno alimentate dai due impianti fotovoltaici presenti negli edifici. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie all’utile di bilancio prodotto nel 2018 di circa 700mila euro, che in parte sono stati destinati a questo scopo.

“L’inquinamento e la sostenibilità, ora più che mai, sono una battaglia quotidiana per la salute del nostro pianeta – sottolinea il Presidente, Ismaele Ridolfi – ridurre l’impatto ambientale è un’impresa che parte da noi stessi; il primo sistema da rivoluzionare è sicuramente quello delle automobili, fonte di maggiore inquinamento”.

Per sostenibilità ambientale si intende la riduzione delle emissioni di inquinanti locali e di de-carbonizzazione che comporta un miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo, un benessere per il cittadino ma anche per le città stesse e l’ambiente che ci circonda. Non solo sostenibilità ambientale ma anche un risparmio in termini economici per l’Ente di Bonifica: sarà possibile infatti ricaricare le auto nelle sedi di Capannori e Viareggio a costo zero.

Una possibilità che si traduce in un risparmio tangibile sui costi di rifornimento. Vantaggi economici e pratici riguardano anche ulteriori agevolazioni, come la completa esenzione dal pagamento del bollo per i cinque anni seguenti alle immatricolazioni e sconti successivi.