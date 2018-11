Scadono i termini per richiedere contributi economici o tecnici per manifestazioni 2019

CAMAIORE – Si ricorda che scade, il 15 dicembre prossimo, il termine per la presentazione delle richieste di contributo economico e/o in attrezzature per eventi e manifestazioni da realizzarsi nel 2019. La modulistica e le indicazioni per la compilazioni sono disponibili sul sito dell’ente comunale, nell’area tematica “Cultura e spettacolo”, nella colonna di destra “Modulistica e servizi online”.

Il contributo può essere concesso a:

a) persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal regolamento;

b) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) associazioni e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;

e) persone residenti o imprese operanti nel Comune, limitatamente ai casi di sostegno alle attività produttive o turistiche, di intervento a seguito di eventi dannosi o per la realizzazione di opere che rivestono una qualche utilità pubblica.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di finanziamenti può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative, che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane e straniere colpite da calamità od eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici, che sono presenti nella comunità alla quale l’Ente è preposto.

Le richieste vanno indirizzate per posta ordinaria a Comune di Camaiore, Piazza San Bernardino n. 1 – 55041 – Camaiore – LU o per PEC all’indirizzo comune.camaiore@nullcert.legalmail.it. È possibile anche la consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente (lunedì, ore 08.30-12.30 – ore 14.30-17.00, martedì ore 08.30-12.30, mercoledì ore 08.30-12.30 – ore 14.30-17.00, giovedì ore 08.30-12.30, venerdì ore 08.30-12.30)