Sara Grimaldi: la corista di Zucchero accende la notte del Mora Mora

LIDO DI CAMAIORE – Dopo il successo di presenze, musica e colori dell’inaugurazione, Mora Mora, lo storico locale di Lido di Camaiore che ha riaperto i battenti in una location totalmente rinnovata, registrando il tutto esaurito, presenta, sabato 24 novembre, il primo ed esclusivo dinner-show della stagione con la cantante e compositrice Sara Grimaldi.

Ospite d’eccezione una delle migliori interpreti italiane di musica Soul, Pop che ha collaborato in qualità di corista solista con molti artisti internazionali, e per più di 10 anni con il cantante “Zucchero Sugar Fornaciari” affiancandolo in numerosi tour e show in tutto il mondo e ad eventi televisivi importanti quali Festivalbar, Shake Tour, Mtv Story Tellers, Winter Music Awards e molti altri.Attualmente collabora con diversi produttori italiani ed esteri ed è presente in molte compilation internazionali di musica house in qualità di produttrice musicale e cantautice (Ministry of Sound, Hed Candy).Tra le produzioni dance più importanti il fortunato disco Trance “I will find you”, pezzo utilizzato da Dj Tiesto come apertura dei suoi concerti.

L’artista si esibirà in un nuovo format live a firma Mora Mora che accompagnerà la prima parte della serata, con cena-spettacolo dalle 20,30 con menù fisso di terra o di mare.

A seguire, dalle ore 23,30 la notte si accende con il consolidato party di tendenza nel panorama moving night versiliese, ad ingresso gratuito selezionato, con i dj Franco Baldaccini, Francesco Santarini, Luca Mecchi e Sabrina Stiller

Un happening elegante e coinvolgente (per prenotazioni 345-5827656) che unirà musicisti ed artisti di livello internazionale e anime talentuose della disco dance sullo sfondo, unico, del litorale versiliese.